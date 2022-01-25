Президент Польщі скликає Раду національної оборони через можливе вторгнення Росії в Україну

За словами лідера Польщі, до цього він проводитиме консультації з іншими союзниками, зокрема, з країнами Балтії. Повідомляється, що в нещодавній зустрічі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорювали надання Україні озброєння від Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки, яка відбудеться 28 січня. Це пов'язано з можливим вторгненням Росії в Україну та наслідками цього. Про це Анджей Дуда повідомив після зустрічі на відеоконференції з лідерами США, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО, повідомляє польське видання Polska Agencja Pracowa.

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Він підкреслив, що розмова на відеоконференції стосувалася можливих дій ЄС і НАТО в разі нападу Росії на Україну та безпеки Європи.

За словами Дуди, він спілкуватиметься весь тиждень із союзниками з приводу можливого вторгнення Росії в Україну, і за підсумками цього спілкування буде скликано Раду національної оборони Польщі.

"Я хочу, щоб зустріч Ради нацбезпеки відбулася в п'ятницю, тому що тоді відбудуться консультації і з іншими союзниками, зокрема, я говорю про країни Балтії", — сказав він.

Лідер Польщі заявив, що після зустрічей із партнерами він поділиться баченням ситуації з польськими політиками. Дуда сподівається, що учасники зустрічі серйозно сприймуть розмову про безпеку та пообіцяв надати повну інформацію.

Нещодавно, 20-21 січня лідери України та Польщі зустрілися для обговорення, зокрема ситуації навколо кордону України. Анджей Дуда заявив, що Україна заслуговує на всеосяжну підтримку Заходу.

В інтерв'ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna голова Бюро національної безпеки Павел Солох повідомив, що предметом розмов Володимира Зеленського й Анджея Дуди було надання Україні допомоги у вигляді озброєння від Польщі.

"Із цих переговорів був однозначний сигнал про підтримку євроатлантичних прагнень України. У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в межах так званої коаліції охочих у НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори з цієї теми", — сказав Солох.

Нагадаємо, Нідерланди готові відправити Україні озброєння. Незважаючи на ще нещодавню блокаду поставок разом із Німеччиною, зараз в уряді заявляють, що поставляться з розумінням до українського запиту на зброю.

Раніше повідомлялося, що в Україну прибув 3 борт із британською зброєю, вона призначена виключно для оборони.