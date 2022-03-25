370 тисяч біженців у Молдові: як місцеві допомагають тим, хто втік від війни в Україні (фото)

Волонтери, які надають українцям допомогу, вважають, що ресурсів для нових біженців у Молдові може не вистачити.

З початку війни в Україні приблизно 3,7 млн людей стали біженцями, з них лише до Польщі поїхали 2,2 млн українських громадян. Проте деякі українці з різних причин поїхали в одну з найбідніших країн у Європі — Молдову. Як повідомляє британська газета The Guardian, за час війни країна прийняла майже 370 тисяч українських біженців.

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Журналісти видання зв'язалися з українською родиною з-під Миколаєва, яка розповіла, як вони втекли від війни, і як їх прийняли в Молдові. Українка Ольга Салко приїхала до Кишинева із сестрою Тетяною та донькою Софією. Їх погодилася дати притулок літня жінка в мальовничому містечку Талмаз, яка з розумінням поставилася до горя Ольги.

[ + – ] Ольга Салко зі своєю родиною у Талмазі

Видання пише, що загалом українці були зустрінуті на кордонах із добродушністю з боку місцевих жителів, які об'єдналися, щоб прийняти та підтримати їх. Проте невідомо, на скільки вистачить ресурсів небагатої країни для того, щоб допомагати біженцям, адже війна може наблизитись до кордонів Молдови.

За словами представника Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Абір Етефа, можливості місцевих жителів продовжувати допомагати українським біженцям незабаром будуть вичерпані. Тому ВПП має намір видавати фінансові стипендії сім'ям, які приймають людей, а також продовольчу допомогу біженцям.

[ + – ] Пункт харчування і медичної допомоги в Кишиневі

[ + – ] Пункт харчування і медичної допомоги в Кишиневі

Проте багато хто побоюється, що зусилля з надання допомоги виявляться недостатніми, якщо війна в Україні продовжиться. Якщо Одеса зазнає нападу, це, ймовірно, викличе нову хвилю біженців, які, можливо, масово попрямують до молдавського кордону. За словами волонтера з групи "Молдова за мир" Ольги Гілки, її організація робить все можливе, щоб підготуватися до прийому нових біженців, але вона побоюється, що наплив людей, які тікають від війни, може їх перевантажити.

"Ніхто не може обіцяти, що ми зможемо впоратися із цим, тому що ми ніколи з цим не стикалися", — сказала вона.

[ + – ] Українські біженці в тимчасовому притулку в Міжнародному виставковому центрі MoldExpo у Кишиневі

Щоб стабілізувати ситуацію, президентка Молдови Мая Санду звернулася до міжнародної спільноти надати країні допомогу з розміщення українських біженців. Цього тижня США пообіцяли виділити Молдові для цього 30 млн доларів, а Євросоюз обіцяв надати 90 млн євро на підтримку біженців у країні. Гроші з обох сторін будуть надіслані агентствам ООН і місцевим організаціям громадянського суспільства.

Раніше повідомлялося, що британський актор Орландо Блум перебуває в Молдові та допомагає українським сім'ям, які втекли від війни. Його кохана співачка Кеті Перрі сказала, що Орландо для неї "справжній герой, і не тільки для неї".

Українські жінки та діти, які тікають від війни в Україні, стають мішенню для місцевих сутенерів і торговців секс-послугами. Представники благодійних організацій, які працюють на польсько-українському кордоні, повідомляють про випадки нападу на українських біженців сутенерів і торговців секс-послугами, що діють наодинці або в складі банд.