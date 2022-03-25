370 тысяч беженцев в Молдове: как местные помогают сбежавшим от войны в Украине (фото)

Оказывающие украинцам помощь волонтеры полагают, что ресурсов для новых беженцев в Молдове может не хватить.

С начала войны в Украине около 3,7 млн человек стали беженцами, из них только в Польшу уехали 2,2 млн украинских граждан. Однако некоторые украинцы в силу различных причин уехали в одну из беднейших стран в Европе — Молдову. Как сообщает британская газета The Guardian, за время войны страна приняла около 370 000 украинских беженцев.

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Журналисты издания связались с украинской семьей из под Николаева, которая рассказала как они убежали от войны, и как их приняли в Молдове. Украинка Ольга Салко приехала в Кишинев с сестрой Татьяной и дочерью Софией. Их согласилась приютить пожилая женщина в живописном городке Талмаз, которая с пониманием отнеслась к горю Ольги.

[ + – ] Ольга Салко cо своей семьей в Талмазе

Издание пишет, что в целом украинцы были встречены на границах с добродушием со стороны местных жителей, объединившихся, чтобы принять и поддержать их. Однако неизвестно насколько хватит ресурсов небогатой страны для того, чтобы помогать беженцам, ведь война может приблизиться к границам Молдовы.

По словам представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) Абир Этефа, возможности местных жителей продолжать помогать украинским беженцам скоро будут исчерпаны. Поэтому ВПП намерена выдавать финансовые стипендии принимающим семьям, а также продовольственную помощь беженцам.

[ + – ] Пункт питания и медицинской помощи в Кишиневе

[ + – ] Пункт питания и медицинской помощи в Кишиневе

Тем не менее, многие опасаются, что усилия по оказанию помощи окажутся недостаточными, если война в Украине продолжится. В случае если Одесса подвергнется нападению, это, вероятно, вызовет новую волну беженцев, которые возможно массово направятся к молдавской границе. По словам волонтера из группы "Молдова за мир" Ольги Гилки, ее организация делает все возможное чтобы подготовиться к приему новых беженцев, но она опасается, что наплыв бегущих от войны людей может их перегрузить.

"Никто не может обещать, что мы сможем справиться с этим, потому что мы никогда с этим не сталкивались", — сказала она.

[ + – ] Украинские беженцы во временном убежище в Международном выставочном центре MoldExpo в Кишиневе

Чтобы стабилизировать ситуацию, президент Молдовы Майя Санду обратилась к международному сообществу оказать стране помощь по размещению украинских беженцев. На этой неделе США пообещали выделить Молдове для этого 30 млн долларов, а Евросоюз обещал предоставить 90 млн евро на поддержку беженцев в стране. Деньги от обеих сторон будут направлены агентствам ООН и местным организациям гражданского общества.

Ранее сообщалось, что британский актер Орландо Блум находится в Молдавии и помогает украинским семьям, бежавшим от войны. Его возлюбленная, певица Кэти Перри сказала, что Орландо для нее "настоящий герой, и не только для нее".

Украинские женщины и дети, бегущие от войны в Украине, становятся мишенью для местных сутенеров и торговцев секс-услугами. Представители благотворительных организации, работающие на польско-украинской границе, сообщают о случаях нападения на украинских беженцев сутенеров и торговцев секс-услугами, действующих в одиночку или в составе банд.