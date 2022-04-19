Путін завтра проведе зустріч із представниками великого бізнесу, — Bloomberg

Минулого разу президент РФ зустрічався з власниками та керівниками великих компаній у день початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, 24 лютого.

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Президент РФ Володимир Путін у середу, 20 квітня, планує провести зустріч із представниками великого бізнесу, тоді як минула, що відбулася в день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала приводом для санкцій із боку Євросоюзу щодо його учасників. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з планами глави російської держави.

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Співрозмовники журналістів вказали, що порядок денний зустрічі російського лідера з керівниками та власниками великого бізнесу наразі невідомий.

У той же час агентство зазначило, що, за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Путін має намір продовжувати проводити зустрічі з представниками різних галузей. Так, у понеділок, 18 квітня, глава держави повідомив російським чиновникам, що "економічний бліцкриг", тобто санкції щодо РФ за розв'язання повномасштабної війни проти України, не спрацював.

Видання нагадало, що 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення, Путін скликав зустріч головних представників російського бізнесу, фрагменти якої транслювалися на телебаченні. Надалі Євросоюз використав ці записи як обґрунтування для запровадження санкцій щодо низки осіб, які є "найближчим колом олігархів" Путіна.

Тоді в зустрічі взяли участь близько 40 представників бізнесу, серед яких мільярдери Петро Авен, Вагіт Алекперов, Володимир Потанін, Леонід Міхельсон, а також керівники "Яндекса", Ozon, VK, "Сбера", ВТБ й інших компаній.

Нагадаємо, сьогодні російський банкір Олег Тіньков виступив із засудженням війни РФ проти України, розкритикувавши російську армію.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в Центробанку РФ уже говорять про велику фінансову кризу, що насувається, яка стане наслідком введених щодо держави-агресора обмежень.