Путин завтра проведет встречу с представителями крупного бизнеса, — Bloomberg

В прошлый раз президент РФ встречался с владельцами и руководителями больших компаний в день начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля.

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Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 апреля, планирует провести встречу с представителями крупного бизнеса, в то время как прошлая, прошедшая в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, стала поводом для санкций со стороны Евросоюза в отношении его участников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, которые знакомы с планами главы российского государства.

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Собеседники журналистов указали, что повестка встречи российского лидера с руководителями и владельцами крупного бизнеса пока неизвестна.

В то же время агентство указало, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин намерен продолжать проводить встречи с представителями различных отраслей. Так, в понедельник, 18 апреля, глава государства сообщил российским чиновникам, что "экономический блицкриг", то есть, санкции в отношении РФ за развязывание полномасштабной войны против Украины, не сработал.

Издание напомнило, что 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения, Путин созвал встречу главных представителей российского бизнеса, фрагменты которой транслировались по телевидению. В дальнейшем Евросоюз использовал эти записи в качестве обоснования для введения санкций в отношении ряда лиц, являющихся "ближайшим кругом олигархов" Путина.

Тогда во встрече участвовали около 40 представителей бизнеса, среди которых миллиардеры Петр Авен, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, а также руководителя "Яндекса", Ozon, VK, "Сбера", ВТБ и других компаний.

Напомним, сегодня российский банкир Олег Тиньков выступил с осуждением войны РФ против Украины, раскритиковав российскую армию.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в Центробанке РФ уже говорят о надвигающемся большом финансовом кризисе, который станет следствием введенных в отношении государства-агрессора ограничений.