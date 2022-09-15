Погрожував наслідками: президент Туреччини звинуватив Вірменію в порушенні угод

Реджеп Тайїп Ердоган стурбований тим, що Єреван не лише не виконує умови угод 2020 року, а й постійно поводиться агресивно.

Related video

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 14 вересня заявив, що ставлення Вірменії до Азербайджану неприйнятне та матиме наслідки. За його словами, Єреван порушив угоди, які були досягнуті після війни у 2020 році. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми вважаємо неприйнятною ситуацію, що склалася через порушення Вірменією угоди, яка була досягнута після війни, в результаті якої переміг Азербайджан", — сказав Ердоган на мітингу в столиці Туреччини Анкарі.

Турецький президент висловив сподівання, що Єреван незабаром повернеться з "неправильного шляху" й докладе всіх зусиль для зміцнення миру в регіоні. Також Ердоган підкреслив, що вірменська сторона не лише не виконує умов угод, а й постійно поводиться агресивно.

"Таке ставлення, звичайно, викличе наслідки для вірменської сторони, яка не лише не виконує умови підписаної угоди, а й постійно виявляє агресивну позицію", — наголосив турецький лідер.

Зазначимо, що, за словами високопоставленого турецького чиновника, Ердоган і президент Росії Володимир Путін обговорять нещодавні бойові зіткнення на Південному Кавказі під час зустрічі в Узбекистані, яка має відбутися наприкінці цього тижня.

Важливо

Мирні переговори з Росією. Як і навіщо Туреччина та Захід нас до них схиляють

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 14 вересня звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за 4-ю статтею, яка має допомогти відновити територіальну цілісність країни та забезпечити відведення армії Азербайджану. За його словами, Азербайджан виявляє агресію та взяв під контроль частину території.

Громадське телебачення Вірменії повідомило, що 14 вересня з 20:00 між сторонами конфлікту встановилося перемир'я. Зазначається, що режиму припинення вогню вдалося досягти завдяки участі міжнародної спільноти.