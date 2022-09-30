Зробили акцент на війні: у Кремлі заявили про небажання говорити з Україною

Прессекретар Володимира Путіна стверджує, що Росія не змінює вимог і цілей бойових дій. Москва обіцяє не нагнітати ситуацію із застосуванням ядерної зброї.

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Росія акцентує увагу на бойових діях, оскільки Київ нібито вийшов із переговорів із Москвою. Таку думку висловив на брифінгу речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише агентство ТАРС.

За його словами, Росія не змінює вимог і цілей розв'язаної повномасштабної війни.

"В умовах, коли публічно українська сторона неодноразово оголошувала про своє небажання вести якісь переговори, відповідно акцент робиться на продовженні "спеціальної військової операції", — заявив Пєсков.

Кремль, за його словами, не стане розвивати тему ядерного конфлікту, а люди, які говорять про це, поводяться безвідповідально.

Анексія окупованих територій України — що думають у Кремлі

Пєсков торкався теми анексії тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Росія розцінить наступ на вказані райони як атаку безпосередньо по РФ, зазначив він.

Прессекретар Володимира Путіна додав, що російські окупанти "звільнятимуть" всю територію "ДНР" і "ЛНР" у межах Донецької області зразка 2014 року.

Пєсков не відповів на питання, у яких саме межах РФ збирається забрати Херсонську та Запорізьку області.

"Що стосується територій Херсонської та Запорізької областей, мені потрібно це уточнити. Сьогодні все уточнимо", — сказав він.

Нагадаємо, що 30 вересня в Кремлі збираються підписувати договори про "приєднання до РФ" окупованих українських територій. Російські окупани попередньо провели в областях пседореферендуми, що показують нібито до 99% підтримки населення.

Президент України Володимир Зеленський готує термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України на 30 вересня.

Росія може створити новий федеральний округ для всіх захоплених територій України. До нього увійдуть Крим і частини Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.