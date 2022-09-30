Сделали акцент на войне: в Кремле заявили о нежелании говорить с Украиной

Пресс-секретарь Владимира Путина утверждает, что Россия не меняет требования и цели боевых действий. Москва обещает не нагнетать ситуацию с применением ядерного оружия.

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Россия акцентирует внимание на боевых действиях, поскольку Киев якобы вышел из переговоров с Москвой. Такое мнение выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

По его словам, Россия не меняет требования и цели развязанной полномасштабной войны.

"В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно объявляла о своем нежелании вести какие-то переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении "специальной военной операции", — заяавил Песков.

Кремль, по его словам, не станет развивать тему ядерного конфликта, а говорящие об этом люди ведут себя безответственно.

Аннексия оккупированных территорий Украины — что думают в Кремле

Песков затрагивал тему аннексии временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Россия расценит наступление на указанные районы как атаку непосредственно по РФ, отметил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что российские оккупанты будут "освобождать" всю территорию "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой области образца 2014 года.

Песков не ответил на вопрос, в каких именно границах РФ собирается забрать Херсонскую и Запорожскую области.

"Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить. Сегодня все уточним", – заключил он.

Напомним, что 30 сентября в Кремле собираются подписывать договоры о "присоединении к РФ" оккупированных украинских территорий. Российские оккупаны предварительно провели в областях пседореферендумы, показывающие якобы до 99% поддержки населения.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 30 сентября.

Россия может создать новый федеральный округ для всех захваченных территорий Украины. В него войдут Крым и части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.