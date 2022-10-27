"Вбивство мирних людей — цинічний злочин": Путін висловив співчуття Ірану

Російський диктатор наголосив, що тероризм зневажає не лише закони, а й норми людської моралі.

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Російський президент Володимир Путін відреагував на теракт, скоєний в іранському місті Ширазі. Він висловив співчуття президенту Ірану Сеїду Ібрагіму Раїсі.

"Важко уявити собі цинічніший злочин, ніж убивство мирних людей — зокрема дітей та жінок — у стінах релігійної святині, — наголосив президент країни-агресора. — Ми вкотре переконалися, що тероризм зневажає не лише закони, а й норми людської моралі".

Путін заявив, що Росія готова "наростити співпрацю з Іраном на антитерористичному напрямі".

26 жовтня троє озброєних невідомих напали на мавзолей Шах-Черах, вбивши щонайменше 15 мирних жителів. Жодна з найвідоміших радикальних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт.

Зазначимо, що Росія за допомогою іранських дронів-камікадзе вже кілька тижнів здійснює терористичні бомбардування об'єктів громадянської інфраструктури українських міст.

17 жовтня один із безпілотників потрапив у багатоповерхівку в Києві, внаслідок атаки дронами загинули мешканці будинку. Світова спільнота та українська влада однозначно трактують такі атаки як терористичні акти. Водночас російські пропагандисти закликають Кремль посилити атаки на українців.

Також, за даними української військової розвідки, Іран передав амуніцію для російської армії та має намір відправити до Росії радників, які допоможуть окупантам освоїти нові безпілотники Arash-2 та ракети класу "земля-земля".