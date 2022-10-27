"Убийство мирных людей — циничное преступление": Путин выразил соболезнования Ирану

Российский диктатор подчеркнул, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали.

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Российский президент Владимир Путин отреагировал на теракт, совершенный в иранском городе Ширазе. Он выразил соболезнования президенту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей – в том числе детей и женщин – в стенах религиозной святыни, — подчеркнул президент страны-агрессора. — Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали".

Путин заявил, что Россия готова "нарастить сотрудничество с Ираном на антитеррористическом направлении".

26 октября трое вооруженных неизвестных напали на мавзолей Шах-Черах, убив не менее 15 мирных жителей. Ни одна из известных радикальных организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Отметим, что Россия с помощью иранских дронов-камикадзе уже несколько недель осуществляет террористические бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры украинских городов.

17 октября один из беспилотников попал в многоэтажку в Киеве, в результате атаки дронами погибли жители дома. Мировое сообщество и украинские власти однозначно трактуют такие атаки как террористические акты. При этом российские пропагандисты призывают Кремль усилить атаки на украинцев.

Также, по данным украинской военной разведки, Иран передал амуницию для российской армии и намерен отправить в Россию советников, которые помогут оккупантам освоить новые беспилотники Arash-2 и ракеты класса "земля-земля".