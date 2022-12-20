Заражено 80 людей: в Афганістані спалах невідомої хвороби

За інформацією місцевих лікарів, основний симптом захворювання – висока температура та кровотеча з носа. Вже відомо про двох померлих дітей.

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В афганській провінції Забул в районі Шахджої зафіксовано спалах невідомого захворювання. Про це 20 грудня повідомив телеканал Tolo News із посиланням на заяву місцевого директора громадської охорони здоров'я Абдули Хакім Хакімі.

"Директор громадської охорони здоров'я Забула Абдул Хакім Хакімі повідомив про поширення "підозрілого захворювання" в районі Шахджої з основними симптомами високої температури та кровотечі з носа", — йдеться у повідомленні.

На даний момент відомо про 80 заражених, двоє дітей померли.

Як справи з медициною в Афганістані?

У серпні 2021 року влада в Афганістані захопила рух Талібан. Тоді у терміновому порядку представники дипломатичних та гуманітарних місій залишили країну. Було згорнуто всі програми міжнародної медичної допомоги, внаслідок чого у сфері охорони здоров'я виникла гостра криза.

Як повідомляє Euronews, в Афганістані немає нормально обладнаних лікарень, діти не можуть отримати належної медичної допомоги: 50 дітей із 1000 віком до 5 років не виживають.

Раніше Фокус писав про те, що Росія домовилася з урядом руху Талібан в Афганістані про постачання нафтопродуктів, зрідженого природного газу та пшениці.

Нагадаємо, в Китаї новий спалах захворюваності на COVID-19. На тлі цього влада Китаю посилила карантинні обмеження, але це викликало невдоволення серед населення, спалахнули протести. 1 грудня у китайському міському окрузі Ланьчжоу протестувальники підпалили один із карантинних таборів.