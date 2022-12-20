Заражены 80 человек: в Афганистане вспышка неизвестной болезни

По информации местных врачей, основной симптом заболевания – высокая температура и кровотечение из носа. Уже известно о двух умерших детях.

Related video

В афганской провинции Забула в районе Шахджой зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом 20 декабря сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местного директора общественного здравоохранения Абдулы Хаким Хакими.

"Директор общественного здравоохранения Забула Абдул Хаким Хакими сообщил о распространении "подозрительного заболевания" в районе Шахджой с основными симптомами высокой температуры и кровотечения из носа", — говорится в сообщении.

На данный момент известно о 80 зараженных, двое детей умерли.

Как обстоят дела с медициной в Афганистане?

В августе 2021 года власть в Афганистане захватило движение Талибан. Тогда в срочном порядке представители дипломатических и гуманитарных миссий покинули страну. Были свернуты все программы международной медицинской помощи, в результате чего в сфере здравоохранения возник острый кризис.

Как сообщает Euronews, в Афганистане нет нормально оборудованных больниц, дети не могут получить должную медицинскую помощь: 50 детей из 1000 в возрасте до 5 лет не выживают.

Ранее Фокус писал о том, что Россия договорилась с правительством движения Талибан в Афганистане о поставках нефтепродуктов, сжиженного природного газа и пшеницы.

Напомним, в Китае новая вспышка заболеваемости COVID-19. На фоне этого власти Китая ужесточили карантинные ограничения, но это вызвало недовольство среди населения, вспыхнули протесты. 1 декабря в китайском городском округе Ланьчжоу протестующие подожгли один из карантинных лагерей.