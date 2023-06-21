Провчив за смердючі ноги: чоловік помстився пасажирці літака за допомогою газованої води (відео)

Для своєї помсти чоловік використовував банку шипучого напою Tango. Автор розповіді зізнається, що його метою було не лише змусити жінку забрати ноги, а й замаскувати неприємний запах.

Related video

Чоловік вирішив помститися пасажирці літака за її "смердючі ноги", і його історія стала популярною в соціальних мережах, набравши величезну кількість лайків. На відео, опублікованому в TikTok, мандрівник на ім'я Деніел показує, як він виливає банку шипучого напою Tango на її ноги. Його метою було не тільки змусити її забрати ноги, але й замаскувати запах. Про це пише британський таблоїд Mirror.

"Жінка сиділа позаду мене літаком і не припиняла підставляти свої смердючі ноги під моє крісло… Потім вона трохи зупинилася", — розповів Деніел.

Йому знадобилося близько 30 секунд, щоб вона зрозуміла, що відбувається, і прибрала ноги, але, на жаль, для Деніела, це не допомогло їй одягти взуття.

Відео Денієла переглянули понад 300 000 разів, воно набрало близько 85 000 лайків, але коментарі було відключено. Це сталося після того, як чоловік помстився пасажирці, яка сиділа за ним, яка не переставала тикати ножем в екран свого телевізора при виборі фільму.

"Я повернувся близько чотирьох разів, щоб попросити іншу пасажирку акуратніше поводитися з сенсорним екраном. Але вона продовжувала бити по екрану та підголівнику, не звертаючи уваги на мене. Щоразу, коли я просив її бути обережнішою, вона просто мовчки дивилася на мене. Вчетверте вона відповіла: "Просто змирись з цим" і продовжила свої дії. Це трапилося приблизно на третині шляху в 13-годинному польоті", — написав він на Reddit:

Після деякого часу на своєму місці чоловік придумав дрібний план помсти проти дратівливої пасажирки.

"Під час наступної туалетної перерви я підійшов до молодого чоловіка, що сидів за нею, і показав йому повідомлення, яке написав у додатку для нотаток. У повідомленні було написано: "Леді, яка сидить перед тобою, грає з моїм підголовником у шахи. Я заплачу тобі 50 доларів, коли ми приземлимося, якщо ти діставатимеш її хоча б годину. "Молодик засміявся і кивнув. Приблизно через годину я почув шум ззаду: "Досить, вона сказала", — розповів Деніел.

Пасажир, до якого звернувся Деніел, прикинувся сплячим з навушниками і спеціально зачепив її сидіння під час пересадки.

"Він просто проігнорував її, коли вона, нарешті, встала і постукала по ньому (досить сильно, до речі). Він прикинувся розбудженим і вибачився, продовжуючи переставляти свої ноги так часто, що здавалося, що це тривало до кінця польоту. Після виходу з літака я почекав його біля виходу, і він відмовився від моєї пропозиції заплатити йому. Дуже добрий хлопець", — додав чоловік.

Раніше повідомлялося, що в США жінка відмовляється прибирати з двору статую гігантського перевертня, яка лякає людей.

Також повідомлялося, що стюардеса погрожувала підірвати літак, щоб перешкодити колишньому хлопцеві. Даніела Карбоне використовувала програмне забезпечення для спотворення голосу, щоб загрожувати пілотові.