Зеленський може зустрітися з Лавровим на засіданні Радбезу ООН, — Рolitico

Журналісти посилаються на заяву неназваного західного дипломата, якому відомі плани Генеральної Асамблеї.

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Є ймовірність того, що 20 вересня спеціальну сесію Радбезу ООН щодо України відвідає президент України Володимир Зеленський, а від російської сторони на ній буде присутній голова МЗС РФ Сергій Лавров. Про це пише Politico, посилаючись на джерела.

Журналісти наводять слова неназваного західного дипломата, якому відомі плани Генеральної Асамблеї.

Представники України відмовилися коментувати таку можливість або ж повідомити про подробиці запланованих закордонних поїздок Зеленського.

У Вашингтоні не сказали, чи приїде на спеціальне засідання Ради Безпеки щодо України американський президент Джо Байден.

Лавров, як досвідчений дипломат, найімовірніше, проведе власні зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, зазначають журналісти.

Представники українського керівництва планують заручитися ще більшою підтримкою інших країн за допомогою особистих бесід під час заходу в Нью-Йорку. Одним із головних завдань Києва буде переконати представників Глобального Півдня чинити тиск на Кремль, щоб зупинити небажану російську активність у Чорному морі, що призвела до зростання глобальних цін на продовольство.

Дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які засудили вторгнення російських військ в Україну, підтримали понад 140 країн. Але мало хто готовий піти далі підтримки на словах.

Представники країн, підтримкою яких Зеленський має намір заручитися, економічно пов'язані з РФ і Китаєм.

Колишній представник керівництва Леберії В. Г'юде Мур, який нині працює в Центрі глобального розвитку, зазначив, що серед очільників країн Африки є розуміння того, що в міжнародних питаннях відбуваються певні зміни, що не в їхніх інтересах приєднуватися до якоїсь однієї зі сторін.

Нагадаємо, що в ООН спростували чутки про переговори з РФ щодо "зернової угоди".

Також повідомлялося, що генсек ООН висловився про мирні переговори щодо України. За словами Антоніу Гутерріша, країни вирішили продовжувати війну.