"Я закрив їй рот": порноактора в Німеччині звинувачують у зґвалтуванні біженки з України (фото)

За словами обвинуваченого, ніякого зґвалтування не було, водночас він визнає, що у нього був секс із дівчиною і навіть підтверджує, що бив її.

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У Німеччині звинуватили у зґвалтуванні вчителя музики й за сумісництвом порноактора, який надав притулок українській письменниці-біженці. Про це повідомляє видання Bild.

Так, у Берлінському суді розглядають справу стосовно 36-річного Генрі Т., який, крім своєї роботи вчителя музики, також знімається в порнографічних фільмах.

Навесні 2022 року він запропонував допомогу біженцям з України через інтернет і 28 травня надав притулок 27-річній українській письменниці, яка відома своїми дитячими книжками (ім'я не названо).

Згідно з версією слідства, чоловік замкнув жінку у своїй квартирі та вчинив щодо неї сексуальне насильство. Дівчина викликала допомогу з балкона, і 30 травня їй вдалося втекти.

У суді Генрі стверджує, що не було зґвалтування й описує свою версію подій так: "Вона раптом закричала "Зґвалтування!" Я закрив їй рот, щоб сусіди не почули. Потім вона зателефонувала, повідомивши поліції мою адресу, яку, мабуть, вона прочитала на моїй кредитці. Я втратив самовладання і вдарив її. Пізніше я замкнув двері, щоб вона не могла дістати ніж. Вона продовжувала кричати з балкона, і я витягнув її звідти. Ми впали на підлогу, і я закрив їй рот".

Проте він підтверджує, що у них були сексуальні стосунки: "Я порноактор і проходжу регулярні медичні обстеження кожні кілька тижнів. Вона також суворо дотримується релігійних переконань, і Папа Римський засуджує використання презервативів".

Обвинувачений у зґвалтуванні Фото: Bild

Дівчина має виступити перед судом найближчими днями.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що в Кіровській області Росії розшукують колишнього бойовика ПВК "Вагнер" за зґвалтування 26-річної дівчини.

Раніше повідомлялося, що в Чехії 18-річний українець запросив 15-річну чешку погуляти біля річки ввечері. Потім він відвів її в ліс, де зв'язав і зґвалтував.