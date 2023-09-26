"Я закрыл ей рот": порноактера в Германии обвиняют в изнасиловали беженки из Украины (фото)

По словам обвиняемого, никакого изнасилования не было, при этом он признает, что у него был секс с девушкой и даже подтверждает, что бил ее.

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В Германии обвинили в изнасиловании учителя музыки и по совместительству порноактера, который предоставил убежище украинской писательнице-беженке. Об этом сообщает издание Bild.

Так, в Берлинском суде рассматривается дело в отношении 36-летнего Генри Т., который, помимо своей работы учителя музыки, также снимается в порнографических фильмах.

Весной 2022 года он предложил помощь беженцам из Украины через интернет и 28 мая предоставил убежище 27-летней украинской писательнице, которая известна своими детскими книгами (имя не названо).

Согласно версии следствия, мужчина запер женщину в своей квартире и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Девушка вызывала помощь с балкона, и 30 мая ей удалось бежать.

В суде Генри утверждает, что не было изнасилования и описывает свою версию событий следующим образом: "Она вдруг закричала "Изнасилование!" Я закрыл ей рот, чтобы соседи не услышали. Затем она позвонила по телефону, сообщив полиции мой адрес, который, по-видимому, она прочитала на моей кредитке. Я потерял самообладание и ударил ее. Позднее я запер дверь, чтобы она не могла достать нож. Она продолжала кричать с балкона, и я вытащил ее оттуда. Мы упали на пол, и я закрыл ей рот".

Тем не менее, он подтверждает, что у них были сексуальные отношения: "Я порноактер и прохожу регулярные медицинские обследования каждые несколько недель. Она также строго следует религиозным убеждениям, и Папа Римский осуждает использование презервативов".

Обвиняемый в изнасиловании Фото: Bild

Девушка должна выступить перед судом в ближайшие дни.

Напомним, 20 августа сообщалось, что в Кировской области России разыскивают бывшего боевика ЧВК "Вагнер" за изнасилование 26-летней девушки.

Ранее, сообщалось, что в Чехии 18-летний украинец пригласил 15-летнюю чешку погулять у реки вечером. Затем он отвел ее в лес, где связал и изнасиловал.