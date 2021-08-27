68-летнему порноактеру-рекордсмену Рону Джереми грозит 330 лет тюрьмы (фото)

Предполагаемыми жертвами Рона Джереми за период с 1996 по 2020 год стали более 20 человек.

В более чем трех десятках изнасилований американское правосудие обвиняет 68-летнего Рона Джереми, бывшую звезду фильмов для взрослых, сообщает USA TODAY со ссылкой на полученные юридические документы.

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В частности ему инкриминируют несколько видов изнасилований, в том числе оральные, с проникновением постороннего предмета, изнасилование человека во сне или находящегося в бессознательном состоянии, непристойные действия в отношении детей и другое. Всего за период с 1996 по 2020 год от его действий пострадал 21 человек в возрасте от 15 до 51 года.

"Слишком часто жертвы сексуального насилия страдают в изоляции. Мы должны обеспечить, чтобы у выживших были все возможности для оказания помощи в выздоровлении, включая услуги по исцелению с учетом травм и поддержку для сообщения о таких преступлениях", – заявил журналистам окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Сам обвиняемый все отрицает, как сделал это и в прошлом году. Чтобы доказать его вину, прокуроры округа Лос-Анджелес прибегли к тактическому приему, который также использовался в их деле против Харви Вайнштейна. Речь идет о тайном разбирательстве дела большим жюри, чтобы получить обвинительное заключение, заменяющее первоначальные обвинения. Это позволило им пропустить публичное предварительное слушание по доказательствам и перейти к суду.

Предполагаемые жертвы Рона Джереми – 19-летняя женщина, изнасилованная во время фотосессии в долине Сан-Фернандо, 26-летняя женщина, которую изнасиловали на вечеринке в ночном клубе, 38-летний мужчина, подвергшийся сексуальному насилию в баре Западного Голливуда, постоянным посетителем которого был Джереми, женщина, изнасилованная в доме обвиняемого, и женщина, которую он изнасиловал в стриптиз-клубе. Последний инцидент предположительно произошел 1 января 2020 года, когда Джереми был обвинен в сексуальном насилии над 21-летней девушкой за пределами Голливуда.

Джереми по прозвищу "Ежик" (The Hedgehog) один из самых известных и продуктивных порноактеров с 1970-х годов. Его полное имя – Рональд Джереми Хаятт. На счету актера – более 1900 порнофильмов, рекорд в Книге Гиннеса за наибольшее количество ролей в фильмах для взрослых и первое место в списке "50 великих порнозвезд" по версии журнала AVN.

[ + – ] Рон Джереми в молодости

Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит свыше 330 лет заключения в тюрьме штата.

Напомним, сына британской королевы принца Эндрю обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Соответствующий иск против него подала американка Виктория Джуффре.