Порнозвезду Рона Джереми обвинили в изнасиловании трех женщин и сексуальных домогательствах

67-летний порноактер предстал перед судом. Рона обвиняют в трех изнасилованиях. Ему грозит 90 лет за решеткой

67-летний американский порноактер Рон Джереми предстал перед судом Лос-Анджелеса. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сам актер все отрицает. Об этом пишет Daily Mail.

Сторона обвинения утверждает, что в 2014 году порнозвезда изнасиловал 25-летнюю девушку в ее собственном доме в Западном Голливуде. А в 2017 он изнасиловал еще двух – 33 и 46 лет в голливудских барах.

Кроме этого его обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к еще одной женщине. Было еще одно обвинение по делу 2016 года, и ряд женщин утверждали, что он к ним "неуместно прикасался", но эти обвинения прокуратура отклонила из-за недостатка доказательств.

Одна из женщин утверждала, что попросила Рона расписаться на ее груди, а он кроме этого начал лезть ей под футболку.

Рон может выйти под залог в 6,6 миллионов долларов. Ему грозит 90-летний срок за решеткой. В порноиндустрии уже осудили Рона за его "развязное" поведение. Порноактриса Дженис Гриффит заявила, что он "нежелательный гость на всех вечеринках, потому что постоянно лезет с неуместными прикосновениями".

Сам Рон утверждает, что ни в чем не виноват.

Рон Джереми на пике карьеры/Фото: Imgur

Рон Джереми получил в порноиндустрии прозвище "Еж" из-за своих усов и торчащих волос. Стал известен из-за съемок в фильмах жанра "хардкор" в 80-90-х годах прошлого века. Он стал победителем в специфической номинации Книги рекордов Гиннеса "Самое большое количество ролей в фильмах для взрослых" (более 1990 — в качестве актера и 275 фильмов — в качестве режиссера).

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