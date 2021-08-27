68-річному порноактору-рекордсмену Рону Джеремі загрожує 330 років в'язниці (фото)

Передбачуваними жертвами Рона Джеремі за період з 1996 по 2020 рік стали більше 20 чоловік.

У більш ніж трьох десятках зґвалтувань американське правосуддя звинувачує 68-річного Рона Джеремі, колишню зірку фільмів для дорослих, повідомляє USA TODAY з посиланням на отримані юридичні документи.

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Зокрема йому інкримінують кілька видів зґвалтувань, у тому числі оральні, з проникненням стороннього предмета, зґвалтування людей, які спали або були в несвідомому стані, непристойні дії по відношенню до дітей і інше. Всього за період з 1996 по 2020 рік від його дій постраждала 21 особа віком від 15 до 51 року.

"Занадто часто жертви сексуального насильства страждають в ізоляції. Ми повинні забезпечити, щоб у тих, хто вижили, були всі можливості для надання допомоги в одужанні, включаючи послуги з лікування з урахуванням травм і підтримку для повідомлення про такі злочини", — заявив журналістам окружний прокурор округу Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Сам звинувачений все заперечує, як зробив це і й минулого року. Щоб довести його провину, прокурори округу Лос-Анджелес вдалися до тактичного прийому, який також використовувався в їхній справі проти Гарві Вайнштайна. Йдеться про таємний розгляд справи великим журі, щоб отримати обвинувальний висновок, що заміняє початкові звинувачення. Це дозволило їм пропустити публічне попереднє слухання щодо доказів і перейти до суду.

Передбачувані жертви Рона Джеремі — 19-річна жінка, зґвалтована під час фотосесії в долині Сан-Фернандо, 26-річна жінка, яку зґвалтували на вечірці в нічному клубі, 38-річний чоловік, який був підданий сексуальному насиллю в барі Західного Голлівуду, постійним відвідувачем якого був Джеремі, жінка, зґвалтована в будинку обвинуваченого, і жінка, яку він зґвалтував у стриптиз-клубі. Останній інцидент імовірно стався 1 січня 2020 року, коли Джеремі був звинувачений у сексуальному насильстві над 21-річною дівчиною за межами Голлівуду.

Джеремі на прізвисько "Їжачок" (The Hedgehog) — один із найвідоміших і найпродуктивніших порноакторів з 1970-х років. Його повне ім'я — Рональд Джеремі Гаятт. На рахунку актора — понад 1900 порнофільмів, рекорд у Книзі Гіннеса за найбільшу кількість ролей у фільмах для дорослих і перше місце в списку "50 великих порнозірок" за версією журналу AVN.

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Якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує понад 330 років ув'язнення у в'язниці штату.

Нагадаємо, сина британської королеви принца Ендрю звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої. Відповідний позов проти нього подала американка Вікторія Джуффре.