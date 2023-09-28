Протидія нелегальній міграції: ФРН вводить контроль на кордонах з Польщею і Чехією, — DW

Крім вибіркових перевірок особистих документів, німецька поліція здійснюватиме так звані "гнучкі цілеспрямовані перевірки" на кордонах з цими країнами.

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Міністерство внутрішніх справ Німеччини 27 вересня оголосило про негайне впровадження додаткового контролю на кордонах з Польщею і Чехією, які є одними з основних шляхів нелегального ввезення до країни людей. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми повинні зупинити жорстокий бізнес контрабандистів, які ризикують людськими життями заради максимального прибутку", — наголосила очільниця відомства Ненсі Фезер.

При цьому вона зауважила, що важливо до мінімуму знизити проблеми, які можуть виникнути після нововведень, для тих людей, які живуть і працюють по різні боку кордону, а також для дозволених вантажних перевезень.

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Раніше відповідні служби трьох країн — Німеччини, Польщі і Чехії — планували розглянути можливість спільного стаціонарного прикордонного контролю, проте німецька міністерка все ж визнала, що поки це не на часі та утрималась від встановлення довгострокового контролю на кордонах.

Як повідомляє DW, кожен четвертий нелегальний мігрант з третіх країн потрапляє до Німеччини завдяки контрабандистам. За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, до кінця серпня частка таких мігрантів перевищила 20,3 тисячі осіб, більшість з яких прибули із Сирії, Афганістану, Туреччини та Іраку.

Нагадаємо, Фокус писав, що на італійському острові Лампедуза нещодавно склалася драматична ситуація з мігрантами-нелегалами.

Раніше Фокус наводив слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який зазначив, що міграційна криза може відвернути увагу від вторгнення Росії в Україну.