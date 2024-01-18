Топменеджер "Енергоатома" подався у відпустку за кордон і не повернувся, — нардеп

Документ, який надає право на виїзд з України, підписав очільник "Енергоатому". Топменеджеру також виплатили заробітну плату.

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Топменеджер "Енергоатома" Олег Бояринцев виїхав за кордон у відпустку і не повернувся. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк та показав копії відповідних документів.

Йдеться про виконавчого директора з персоналу "Енергоатома" Олега Бояринцева. У січні 2023 року він отримав дозвіл на виїзд за кордон, зокрема, топменеджер збирався провести відпустку у Польщі. Після відпустки на роботу він так і не повернувся.

"Черговий зашквар "Енергоатома". На цей раз допомогли вивезти під час війни закордон свого менеджера і експомічника Деркача. Президент "Енергоатома" Петро Котін підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору з персоналу компанії. З "правом виїзду за кордон", на що сам Котін взагалі-то права не має", — написав Железняк.

Він додав, що Бояринцев, перебуваючи у відпустці, написав заяву на звільнення, і "Енергоатом" звільнив його 15 лютого.

"Ще й компенсацію виплатили за відпустку. В Україну він досі не повернувся і, кажуть, що і не збирається. Ось такий "Шлях" від "Енергоатому", або програма захисту свідків", — прокоментував нардеп.

Нагадаємо, що на Вінниччині прикордонники викрили 10 "ухилянтів" із різних областей України, які хотіли незаконно виїхати за кордон на човні. За таку подорож чоловіки призовного віку мали заплатити 5 тисяч доларів з людини. Їх затримали на березі річки Дністер.

27 грудня повідомлялося про затримання 16 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України до Словаччини. Вони намагалися втекти, розбившись на групи поодинці.