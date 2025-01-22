"Містере Трамп, ідіть до біса": данський депутат вилаяв президента США через Гренландію (відео)

Данський політик Андерс Вістінсен під час виступу в Європарламенті нецензурно вилаяв Трампа через його бажання забрати острів. Голова парламенту дорікнув данцю за це та попередив про наслідки.

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Депутат Європейського парламенту від Данії Андерс Вістісен під час свого виступу нецензурно відповів на ідею 47-го президента США Дональда Трампа взяти острів Гренландію під контроль. Відео політик опублікував у соцмережі X.

"Шановний президенте Трамп! Слухайте дуже уважно! Гренландія була частиною Королівства Данія протягом 800 років. Це невіддільна частина нашої країни. Дозвольте сказати словами, які ви повинні зрозуміти. Містере Трамп, ідіть до біса!" — промовив Вістінсен із трибуни, вживши нецензурну форму вислову англійською мовою.

Одразу після цього данський політик отримав зауваження від голови засідання за неприпустиму лексику. Голова Європарламенту зазначив, що ці слова "матимуть наслідки" і не повинні вимовлятися в домі демократії, "незалежно від того, що ми думаємо про містера Трампа".

У дописі під опублікованим відео Вістінсен зазначив, що заяви Трампа є загрозою національному суверенітету Королівства Данія.

"Гренландія не продається. Гренландія була частиною Данії протягом 800 років, що більш ніж удвічі перевищує час існування США. Будь-який справжній патріот повинен розуміти, що це неприпустима атака на національний суверенітет!" — написав він.

Трамп хоче купити Гренландію: що відомо

Про намір "купити" Гренландію Трамп говорив іще під час своєї першої каденції на посаді президента США. Знову він заговорив про це у своїй соцмережі Truth Social 23 грудня 2024 року, заявивши, що контроль Сполучених штатів над островом "є абсолютною необхідністю".

У дописі в мережі Truth Social від 7 січня Дональд Трамп заявив, що Гренландія — "чудове місце", і її мешканці "дуже виграють, якщо і коли стануть частиною США".

Дональд Трамп висловлює ідеї про приєднання Гренландії до США Фото: Скриншот

Того ж дня на його висловлення відреагувала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, вказавши на неможливість такої угоди. Засудив заяви Дональда Трампа і міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Після інавгурації 20 січня 47-й президент США назвав причини "купівлі" Гренландії у Данії. Він сказав, що Данія не може утримувати острів як автономну територію і США могли б допомогти зменшити витрати. Також він нагадав, що біля берегів Гренландії часто ходять російські та китайські кораблі, і ця угода потрібна для міжнародної безпеки.

Міністр закордонних справ Расмуссен відповів на чергову пропозицію Трампа щодо Гренландії зауваженням, що США не можуть "робити все, що їм заманеться", якими б великими та впливовими вони не були.