"Мистер Трамп, идите к черту": датский депутат обругал президента США из-за Гренландии (видео)

Датский политик Андерс Вистинсен во время выступления в Европарламенте нецензурно обругал Трампа из-за его желания забрать остров. Председатель парламента упрекнул датчанина за это и предупредил о последствиях.

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Депутат Европейского парламента от Дании Андерс Вистисен во время своего выступления нецензурно ответил на идею 47-го президента США Дональда Трампа взять остров Гренландию под контроль. Видео политик опубликовал в соцсети X.

"Уважаемый президент Трамп! Слушайте очень внимательно! Гренландия была частью Королевства Дания в течение 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Позвольте сказать словами, которые вы должны понять. Мистер Трамп, идите к чёрту!" — проговорил Вистинсен с трибуны, употребив нецензурную форму выражения на английском языке.

Сразу после этого датский политик получил замечание от председателя заседания за недопустимую лексику. Председатель Европарламента отметил, что эти слова "будут иметь последствия" и не должны произноситься в доме демократии, "независимо от того, что мы думаем о мистере Трампе".

В заметке под опубликованным видео Вистинсен отметил, что заявления Трампа являются угрозой национальному суверенитету Королевства Дания.

"Гренландия не продается. Гренландия была частью Дании в течение 800 лет, что более чем вдвое превышает время существования США. Любой настоящий патриот должен понимать, что это недопустимая атака на национальный суверенитет!" — написал он.

Трамп хочет купить Гренландию: что известно

О намерении "купить" Гренландию Трамп говорил еще во время своей первой каденции на посту президента США. Вновь он заговорил об этом в своей соцсети Truth Social 23 декабря 2024 года, заявив, что контроль Соединенных штатов над островом "является абсолютной необходимостью".

В заметке в сети Truth Social от 7 января Дональд Трамп заявил, что Гренландия — "замечательное место", и ее жители "очень выиграют, если и когда станут частью США".

Дональд Трамп высказывает идеи о присоединении Гренландии к США Фото: Скриншот

В тот же день на его высказывания отреагировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, указав на невозможность такого соглашения. Осудил заявления Дональда Трампа и министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

После инаугурации 20 января 47-й президент США назвал причины "покупки" Гренландии у Дании. Он сказал, что Дания не может содержать остров как автономную территорию и США могли бы помочь уменьшить расходы. Также он напомнил, что у берегов Гренландии часто ходят российские и китайские корабли, и это соглашение нужно для международной безопасности.

Министр иностранных дел Расмуссен ответил на очередное предложение Трампа по Гренландии замечанием, что США не могут "делать все, что им заблагорассудится", какими бы большими и влиятельными они ни были.