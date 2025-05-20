Підозрюють у шпигунстві на користь України: в Угорщині виявили ще двох "агентів"

Угорські служби національної безпеки виявили ще двох осіб, яких вони нібито підозрюють у шпигунстві на користь України.

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Про це в мережі Х розповів державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

За його словами, нелегальний співробітник української розвідки Роланд Цебер встановив контакти з представниками угорської опозиції, а також політичними та військовими діячами з метою впливу на позицію Угорщини щодо війни в Україні. Його зростаючий вплив призвів до заборони на в'їзд у 2024 році.

Золтан Ковач зазначив, що інший підозрюваний, Іштван Голло, має українське громадянство. Він додав, що проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за підозрою у шпигунстві. Його діяльність була спрямована на збір військової та енергетичної розвідувальної інформації, яка могла бути використана для задоволення оборонних потреб України.

Держсекретар наголосив, що виявлені дії мають ознаки класичної операції впливу, метою якої є дискредитація Угорщини на міжнародній арені та тиск на уряд країни з метою зміни його політики щодо України.

В Міністерстві закордонних справ України поки ніяк не відреагували на заяву.

Шпигунський скандал між Україною та Угорщиною: що відомо

Нагадаємо, 9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії затримала двох агентів угорської розвідки, які вивчали сценарії поведінки жителів Закарпаття, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За словами Петера Сіярто, Україна веде "пропагандистську війну" одночасно з боями на передовій.

Згодом у Будапешті повідомили про висилку двох українських дипломатів, У відповідь на це Україна вислала двох угорських дипломатів.

Пізніше стало відомо, що в Угорщині затримали колишнього дипломата з України. Затриманим є експерший секретар посольства України Сергій Александров, який наразі не перебуває на держслужбі.