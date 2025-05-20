Подозревают в шпионаже в пользу Украины: в Венгрии обнаружили еще двух "агентов"

Венгерские службы национальной безопасности обнаружили еще двух человек, которых они якобы подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Related video

Об этом в сети Х рассказал государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач.

По его словам, нелегальный сотрудник украинской разведки Роланд Цебер установил контакты с представителями венгерской оппозиции, а также политическими и военными деятелями с целью влияния на позицию Венгрии относительно войны в Украине. Его растущее влияние привело к запрету на въезд в 2024 году.

Золтан Ковач отметил, что другой подозреваемый, Иштван Голло, имеет украинское гражданство. Он добавил, что против мужчины открыто уголовное производство по подозрению в шпионаже. Его деятельность была направлена на сбор военной и энергетической разведывательной информации, которая могла быть использована для удовлетворения оборонных потребностей Украины.

Госсекретарь подчеркнул, что выявленные действия имеют признаки классической операции влияния, целью которой является дискредитация Венгрии на международной арене и давление на правительство страны с целью изменения его политики в отношении Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины пока никак не отреагировали на заявление.

Шпионский скандал между Украиной и Венгрией: что известно

Напомним, 9 мая СБУ сообщила, что впервые в истории задержала двух агентов венгерской разведки, которые изучали сценарии поведения жителей Закарпатья, если на территорию региона зайдут венгерские войска. По словам Петера Сийярто, Украина ведет "пропагандистскую войну" одновременно с боями на передовой.

Впоследствии в Будапеште сообщили о высылке двух украинских дипломатов, в ответ на это Украина выслала двух венгерских дипломатов.

Позже стало известно, что в Венгрии задержали бывшего дипломата из Украины. Задержанным является экс-первый секретарь посольства Украины Сергей Александров, который сейчас не находится на госслужбе.