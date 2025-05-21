"Шість чи сім пострілів, крик і гудіння авто": ЗМІ розкрили нові подробиці вбивства Портнова

Андрія Портнова вбили в Мадриді 21 травня біля Американської школи. Джерела іспанських журналістів розповідають, що ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича вбив професійний кілер, який мав спільника на мотоциклі та після вбивства втік до району Каса-де-Кампо.

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Про подробиці з місця подій пише іспанське видання El Mundo.

Повідомляється, що 51-річний Портнов був застрелений у передмісті Мадрида, близько 9:15 ранку біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. Ексрадника Януковича вбили поруч із деревом, за кілька метрів від багажника його Мерседеса. Застрелений Портнов був одягнений у білу футболку, шорти та кросівки та був захоплений нападником зненацька, а його тіло лишилося лежати біля воріт школи на виду у дітей і батьків, розповідає видання.

"Ми жахливо налякані. Я ніколи не думала, що тут може статися щось подібне. Є родини, які бачили, як там лежить тіло", — поділилася з журналістами одна з матерів, яка прийшла відвезти своїх дітей до школи.

За словами журналістів, через близькість до студентського гуртожитку очевидці спершу подумали, що стріляють петарди.

"Потім ми почули багато галасу, спустилися подивитися і зрозуміли, що це стрілянина", — пояснив один з очевидців.

19-річна студентка Інес, що живе в сусідньому будинку, розповіла виданню EL PAÍS, що прокинулася вранці від звуків "шести чи семи пострілів, крику та тривалого гудіння автомобіля".

Хто вбив Портнова

Журналісти El Mundo з посиланням на джерела розповіли з посиланням на джерела серед слідчих, що іспанські правоохоронці шукають щонайменше двох чоловіків. За словами свідків, Андрія Портнова застрелив кілер, одягнений у синій спортивний костюм та поясну сумку. Кілька свідків зазначили, що у кілера був спільник, який міг чекати на нього на мотоциклі. Інші джерела розповіли, що підозрюваний у вбивстві "високий і худий" чоловік утік та до району Каса-де-Кампо, і поліція почала там пошукову операцію.

Іспанське видання Los Replicantes пише, що жертву зненацька застали двоє чи троє нападників. Озброєні люди спочатку вдарили Андрія Портнова в шию, а потім почали стріляти та добили його пострілами в голову. За даними видання, всього пострілів було 5. Джерела Los Replicantes також повідомляють, що вбивство Портнова — справа рук професійних кілерів, а стрілець був у синьому спортивному костюмі та поясній сумці. За словами журналістів, убитий Портнов жив у будинку недалеко від Американської школи в Посуело-де-Аларкон.

Причини вбивства Портнова наразі не встановлені. За інформацією іспанських ЗМІ, правоохоронці розглядають як мотиви борги та політичні причини.

Хто такий Портнов

Ексрадник Януковича Портнов був народним депутатом України V скликання у 2006-2010 роках від Блоку Юлії Тимошенко. Під час Євромайдану він входив до "робочої групи з врегулювання політичної кризи" з колишнім президентом України Віктором Януковичем і на той час міністеркою юстиції Оленою Лукаш. У 2018 році Служба безпеки України порушила проти Портнова справу про держзраду. У 2019 році він закликав амністувати "беркутівців" та почати слідство проти учасників Євромайдану.

За даними ЗМІ, 28 лютого 2014 року Портнов покидав Україну, а у травні 2019-го повертався під час президентських виборів.

Нагадаємо, Фокус зібрав версії та реакції нардепів, активістів та посадовців на убивство Портнова в Мадриді.

Невдовзі після повідомлення про смерть Андрія Портнова в мережі з'явилися перші кадри з місця події.