"Шесть или семь выстрелов, крик и гудение авто": СМИ раскрыли новые подробности убийства Портнова

Андрея Портнова убили в Мадриде 21 мая возле Американской школы. Источники испанских журналистов рассказывают, что экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича убил профессиональный киллер, у которого был сообщник на мотоцикле, и после убийства они сбежали в район Каса-де-Кампо.

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О подробностях с места событий пишет испанское издание El Mundo.

Сообщается, что 51-летний Портнов был застрелен в пригороде Мадрида, около 9:15 утра возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. Экс-советника Януковича убили рядом с деревом, в нескольких метрах от багажника его Мерседеса. Застреленный Портнов был одет в белую футболку, шорты и кроссовки и был захвачен нападавшим врасплох, а его тело осталось лежать у ворот школы на виду у детей и родителей, рассказывает издание.

"Мы ужасно напуганы. Я никогда не думала, что здесь может произойти что-то подобное. Есть семьи, которые видели, как там лежит тело", — поделилась с журналистами одна из матерей, которая пришла отвезти своих детей в школу.

По словам журналистов, из-за близости к студенческому общежитию очевидцы сначала подумали, что стреляют петарды.

"Потом мы услышали много шума, спустились посмотреть и поняли, что это стрельба", — пояснил один из очевидцев.

19-летняя студентка Инес, живущая в соседнем доме, рассказала изданию EL PAÍS, что проснулась утром от звуков "шести или семи выстрелов, крика и длительного гудения автомобиля".

Кто убил Портнова

Журналисты El Mundo со ссылкой на источники рассказали со ссылкой на источники среди следователей, что испанские правоохранители ищут по меньшей мере двух мужчин. По словам свидетелей, Андрея Портнова застрелил киллер, одетый в синий спортивный костюм и поясную сумку. Несколько свидетелей отметили, что у киллера был сообщник, который мог ждать его на мотоцикле. Другие источники рассказали, что подозреваемый в убийстве "высокий и худой" мужчина сбежал и в район Каса-де-Кампо, и полиция начала там поисковую операцию.

Испанское издание Los Replicantes пишет, что жертву неожиданно застали двое или трое нападавших. Вооруженные люди сначала ударили Андрея Портнова в шею, а затем начали стрелять и добили его выстрелами в голову. По данным издания, всего выстрелов было 5. Источники Los Replicantes также сообщают, что убийство Портнова — дело рук профессиональных киллеров, а стрелок был в синем спортивном костюме и поясной сумке. По словам журналистов, убитый Портнов жил в доме недалеко от Американской школы в Посуэло-де-Аларкон.

Причины убийства Портнова пока не установлены. По информации испанских СМИ, правоохранители рассматривают в качестве мотивов долги и политические причины.

Кто такой Портнов

Экс-советник Януковича Портнов был народным депутатом Украины V созыва в 2006-2010 годах от Блока Юлии Тимошенко. Во время Евромайдана он входил в "рабочую группу по урегулированию политического кризиса" с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и в то время министром юстиции Еленой Лукаш. В 2018 году Служба безопасности Украины возбудила против Портнова дело о госизмене. В 2019 году он призвал амнистировать "беркутовцев" и начать следствие против участников Евромайдана.

По данным СМИ, 28 февраля 2014 года Портнов покидал Украину, а в мае 2019-го возвращался во время президентских выборов.

Напомним, Фокус собрал версии и реакции нардепов, активистов и чиновников на убийство Портнова в Мадриде.

Вскоре после сообщения о смерти Андрея Портнова в сети появились первые кадры с места происшествия.