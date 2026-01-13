Експрезиденту Південної Кореї загрожує смертна кара: деталі

Команда спеціального прокурора Чо Ин-Сук зажадала смертної кари для колишнього президента Юн Сук Йоля за невдалу спробу ввести воєнний стан, назвавши його призвідником повстання, який прагнув залишитися при владі шляхом захоплення контролю над судовою і законодавчою владою.

Ця вимога прозвучала під час заключного слухання у справі Юна в Центральному районному суді Сеула, повідомляє Yonhap.

У грудні спецпрокурор вимагав призначити Юн Сок Йолю 10 років позбавлення волі у зв'язку зі звинуваченнями в перешкоджанні роботі правоохоронців (зокрема спробам затримання Юна після подій навколо введення воєнного стану).

Кримінальний кодекс Республіки Корея передбачає три види покарання за організацію заколоту для ватажка змовників: смертна кара, довічне ув'язнення, довічне ув'язнення без примусових робіт. Смертна кара не застосовується в Республіці Корея з 1997 року.

Справа Юн Сук Йоля: що відомо

3 грудня 2024 року резидент Південної Кореї Юн Сок Йоль на тлі політичної кризи та загрози імпічменту заявив про введення режиму воєнного стану на території країни. Він обґрунтував це необхідністю "захисту країни від загроз з боку комуністичних сил КНДР" і протистояння антидержавним елементам.

Уже наступного дня шість опозиційних партій подали законопроєкт про імпічмент глави держави.

Оголошення Юн Сок Йолем воєнного стану шокувало південних корейців, потрясло четверту за величиною економіку Азії й ознаменувало безпрецедентний період політичних потрясінь в одному з ключових партнерів Вашингтона з безпеки в регіоні. Законодавці проголосували за його імпічмент і відсторонення від обов'язків незабаром після цього, 14 грудня.

Відтоді, як законодавці підтримали його відставку після нетривалого оголошення ним воєнного стану, Юн переховувався у своїй резиденції на схилі пагорба, яку охороняла невелика армія особистої охорони, що запобігла попередній спробі арешту.

15 січня 2025-го влада Південної Кореї з другої спроби заарештувала його. Юн заявив, що погодився підкоритися умовам, які він назвав незаконним розслідуванням, щоб уникнути "кровопролиття".

Вранці 11 квітня того ж року Юн Сок Йоль і його дружина Кім Кон Хі покинули президентську резиденцію в чорному фургоні в оточенні охорони. Примітно, але Юн надів червону кепку з написом "Зробимо Південну Корею знову великою".

13 серпня 2025 року стало відомо, що 53-річну дружину Юн Сок Йоля, який перебуває у в'язниці, теж було заарештовано, оскільки слідчі намагаються пред'явити їй обвинувачення в різних злочинах, зокрема хабарництві, шахрайстві з акціями та втручанні у вибори.

Нагадаємо, Юн Сок Йоль зірвав допит, влігшись на підлогу в спідній білизні і відмовившись виходити з камери.