Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь: детали

Команда специального прокурора Чо Ын-сук потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сук Еля за неудачную попытку ввести военное положение, назвав его зачинщиком восстания, стремившимся остаться у власти путем захвата контроля над судебной и законодательной властью.

Это требование прозвучало во время заключительного слушания по делу Юна в Центральном районном суде Сеула, сообщает Yonhap.

В декабре спецпрокурор требовал назначить Юн Сок Елю 10 лет лишения свободы в связи с обвинениями в воспрепятствовании работе правоохранителей (в том числе попыткам задержания Юна после событий вокруг введения военного положения).

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает три вида наказания за организацию мятежа для главаря заговорщиков: смертная казнь, пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ. Смертная казнь не применяется в Республике Корея с 1997 года.

Дело Юн Сук Еля: что известно

3 декабря 2024 года резидент Южной Кореи Юн Сок Ель на фоне политического кризиса и угрозы импичмента заявил о введении режима военного положения на территории страны. Он обосновал это необходимостью "защиты страны от угроз со стороны коммунистических сил КНДР" и противостояния антигосударственным элементам.

Уже на следующий день шесть оппозиционных партий подали законопроект об импичменте главы государства.

Объявление Юн Сок Елем военного положения шокировало южных корейцев, потрясло четвертую по величине экономику Азии и ознаменовало беспрецедентный период политических потрясений в одном из ключевых партнеров Вашингтона по безопасности в регионе. Законодатели проголосовали за его импичмент и отстранение от обязанностей вскоре после этого, 14 декабря.

С тех пор, как законодатели поддержали его отставку после непродолжительного объявления им военного положения, Юн скрывался в своей резиденции на склоне холма, охраняемой небольшой армией личной охраны, которая предотвратила предыдущую попытку ареста.

15 января 2025-го власти Южной Кореи со второй попытки арестовали его. Юн заявил, что согласился подчиниться условиям, которые он назвал незаконным расследованием, чтобы избежать "кровопролития".

Утром 11 апреля того же года Юн Сок Ель и его супруга Ким Кон Хи покинули президентскую резиденцию в черном фургоне в окружении охраны. Примечательно, но Юн надел красную кепку с надписью "Сделаем Южную Кореи снова великой".

13 августа 2025 года стало известно, что 53-летняя жена находящегося в тюрьме Юн Сок Еля тоже была арестована, поскольку следователи пытаются предъявить ей обвинения в различных преступлениях, включая взяточничество, мошенничество с акциями и вмешательство в выборы.

Напомним, Юн Сок Еоль сорвал допрос, улегшись на пол в нижнем белье и отказавшись выходить из камеры.