"До біса Путіна": у Парижі невідомі понівечили галерею, де працює "невизнана дочка" глави Кремля (фото)

У ніч на 27 січня мистецьку галерею Galerie L у Парижі понищили невідомі зловмисники, розмалювавши її лайкою та антипутінськими гаслами. Тут кілька місяців працює Єлизавета Кривоногих (Луїза Розова), яку називають "невизнаною дочкою" Володимира Путіна.

Вранці у вівторок, 27 січня, на фасаді будівлі, у стінах якої діє галерея, виявили кілька антиросійських та антипутінських графіті. Про інцидент розповіло видання Paris Match.

Серед гасел, які залишили невідомі, — "Смерть Путіну" та "Путін — вбивця".

"На вітринах і стінах навколо були написані помаранчевою фарбою написи, що прямо стосувалися глави російської держави і Росії, з такими повідомленнями, як Fuck Putin and all russians, Death to Putin або Poutine assassin", — йдеться у матеріалі.

Послання на стінах галереї Galerie L у Парижі

Окремі гасла стосувалися справи Ель-Хасена Діарри: цей чоловік нещодавно помер в одному з поліцейських відділків у Парижі. Активісти, що їх залишили, закликали до справедливості у цій справі.

Відео дня

Послання, що залишили на галереї невідомі

Як пише видання, 22-річна дівчина, яка, як доводять журналістські розслідування, може бути донькою Путіна, працює у цій галереї вже упродовж кількох місяців. У Galerie L виставляють мистецькі роботи російських та українських художників, що виступають проти війни, яку розв'язав Кремль проти України. Ймовірно, саме причетність Кривоногих до глави Кремля стала причиною інциденту.

Інформацію про те, що Єлизавета Кривоногих працює у галереї, підтвердив засновник галереї. За його словами, вона там працює за програмою дуальної освіти й виконує різноманітні технічні завдання.

Варто зазначити, що у червні 2025 року російська опозиційна журналістка і художниця Анастасія Родіонова також повідомляла про те, що Кривоногих працює у галереї, в якій виставляють картини художників з України.

Що відомо про Єлизавету Кривоногих

У 2020 році ЗМІ розкрили, що Єлизавета Кривоногих може бути позашлюбною донькою Володимира Путіна. Її матір, Світлана Кривоногих, після народження доньки подалася у нерухомість та бізнес-активи. Вона змінила ім’я на Єлизавета Руднова.

Єлизавета навчалася у Парижі, де залишилася працювати у мистецьких галереях.

Нагадаємо, 3 грудня журналіст "ТСН" спіймав Єлизавету Кривоногих у паризькій галереї, запропонувавши приїхати до Києва.

4 серпня видання Daily Mail публікувало новину про те, що Кривоногих натякнула на сімейний розрив та висловилась про війну.