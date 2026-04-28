"У нас війна": Соловйов накинувся на учасницю "Дому 2" через удари по Туапсе (відео)

Російський пропагандист Володимир Соловйов різко відреагував на заяви блогерки Вікторії Боні під час ефіру, де обговорювали наслідки атак у районі Туапсе та загальну ситуацію в Росії. У розмові між ними виникла суперечка щодо того, які проблеми є першочерговими для місцевих жителів.

Про це в ефірі російський пропагандист Володимир Соловйов розповів блогерці та учасниці реаліті-шоу "Дом-2" Вікторії Боні, яка раніше виступала проти блокування інтернету в Росії. Зокрема, відео їхньої суперечки з ефіру оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Telegram.

Під час обговорення Боня заявила, що в Туапсе ситуація залишається складною, зокрема через масові страждання тварин. Вона також згадала про нібито "радіоактивний дощ", який, за її словами, є окремою проблемою для регіону.

У відповідь Соловйов емоційно та різко відреагував на її слова та наголосив, що головною проблемою є воєнні дії та удари по території Росії. Ба більше, він підкреслив, що в країні триває війна.

"Проблема в тому, що Туапсе перебуває під атакою українських дронів — я з цього почав ранковий ефір. До цього була інша тема, але зараз головне, що триває війна, Вік. У вас у Монако сьогодні були прильоти? Ні. А у нас по території відбуваються удари — у нас іде війна", — сказав в ефірі Соловйов.

Нагадаємо, що російська блогерка Вікторія Боня виступила проти блокування інтернету в Росії. Попри це блогерка не відмовилася від підтримки політики Володимира Путіна, та вирішила перекласти відповідальність за внутрішні проблеми на місцеву владу. Її звернення в соцмережах швидко зібрало мільйони переглядів. У відео вона також озвучила низку соціальних та екологічних проблем у РФ і розкритикувала дії окремих чиновників. Згодом Боня підкреслила, що не вважає себе опозиціонеркою. Після суспільного резонансу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що частину порушених питань нібито вже опрацьовують, а сама блогерка опублікувала емоційне звернення на підтримку "народу".

Вибухи в Туапсе — що про це відомо

Нагадаємо, що у ніч на 28 квітня Туапсе знову зазнало атаки безпілотників, унаслідок чого спалахнули нафтові резервуари, які раніше залишилися неушкодженими після попередніх ударів. Місцева влада оголосила евакуацію населення, визнавши масштабну пожежу, ліквідацією якої займаються близько 200 рятувальників.

Крім того, у Кремлі вперше прокоментували ці атаки, заявивши, що удари по нафтосховищах у Туапсе нібито можуть сприяти подальшій дестабілізації світових енергоринків. Речник Кремля Дмитро Пєсков також повідомив, що за дорученням Володимира Путіна до регіону вирушить очільник МНС Олександр Куренков для контролю ліквідації наслідків пожеж.

Також Фокус писав, що після удару по нафтобазі та порту в Туапсе в акваторії Чорного моря зафіксували нафтову пляму, яка, за даними супутникових знімків, рухається у напрямку мису Ідокопас, де розташована одна з резиденцій російського керівництва.