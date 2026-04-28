"У нас война": Соловьев набросился на участницу "Дома 2" из-за ударов по Туапсе (видео)

Российский пропагандист Владимир Соловьев резко отреагировал на заявления блогера Виктории Бони во время эфира, где обсуждали последствия атак в районе Туапсе и общую ситуацию в России. В разговоре между ними возник спор относительно того, какие проблемы являются первоочередными для местных жителей.

Об этом в эфире российский пропагандист Владимир Соловьев рассказал блогеру и участнице реалити-шоу "Дом-2" Виктории Бони, которая ранее выступала против блокировки интернета в России. В частности, видео их спора из эфира обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram.

Во время обсуждения Боня заявила, что в Туапсе ситуация остается сложной, в частности из-за массовых страданий животных. Она также упомянула о якобы "радиоактивном дожде", который, по ее словам, является отдельной проблемой для региона.

В ответ Соловьев эмоционально и резко отреагировал на ее слова и отметил, что главной проблемой являются военные действия и удары по территории России. Более того, он подчеркнул, что в стране продолжается война.

"Проблема в том, что Туапсе находится под атакой украинских дронов — я с этого начал утренний эфир. До этого была другая тема, но сейчас главное, что идет война, Вик. У вас в Монако сегодня были прилеты? Нет. А у нас по территории происходят удары — у нас идет война", — сказал в эфире Соловьев.

Напомним, что российская блогер Виктория Боня выступила против блокировки интернета в России. Несмотря на это блогерша не отказалась от поддержки политики Владимира Путина, и решила переложить ответственность за внутренние проблемы на местные власти. Ее обращение в соцсетях быстро собрало миллионы просмотров. В видео она также озвучила ряд социальных и экологических проблем в РФ и раскритиковала действия отдельных чиновников. Впоследствии Боня подчеркнула, что не считает себя оппозиционеркой. После общественного резонанса пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть затронутых вопросов якобы уже прорабатывают, а сама блогерша опубликовала эмоциональное обращение в поддержку "народа".

Взрывы в Туапсе — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 28 апреля Туапсе снова подверглось атаке беспилотников, в результате чего вспыхнули нефтяные резервуары, которые ранее остались невредимыми после предыдущих ударов. Местные власти объявили эвакуацию населения, признав масштабный пожар, ликвидацией которого занимаются около 200 спасателей.

Кроме того, в Кремле впервые прокомментировали эти атаки, заявив, что удары по нефтехранилищам в Туапсе якобы могут способствовать дальнейшей дестабилизации мировых энергорынков. Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что по поручению Владимира Путина в регион отправится глава МЧС Александр Куренков для контроля ликвидации последствий пожаров.

Также Фокус писал, что после удара по нефтебазе и порту в Туапсе в акватории Черного моря зафиксировали нефтяное пятно, которое, по данным спутниковых снимков, движется в направлении мыса Идокопас, где расположена одна из резиденций российского руководства.