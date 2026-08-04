600 метрів без парашута: російський десантник розбився на "День ВДВ" (відео)

У Підмосков'ї під час святкування "Дня ВДВ" розбився російський десантник, у якого не розкрився парашут, розповіли у мережі. На відео з інцидентом фігурує аеродром, старий радянський літак, з якого вистрибнув десантник, та група російських військових, які провели поглядом парашутиста.

Інцидент з російським десантником стався на "День ВДВ", тобто 2 серпня, на військовому аеродромі "Ватулино", ідеться у Telegram-каналі Exilenova+. Запис триває близько шести секунд. Бачимо проліт Ан-2 та момент, коли з нього вистрибує десантник. Росіяни відразу спробував відкрити парашут, але той так і не розкрився. Чути, що на аеродромі саме у той час навіщось стріляли у повітря, ймовірно, на знак свята російських десантників.

У мережі вказано, що загиблому десятнику був 41 рік і що у нього не розкрився основний парашут. Орієнтовно, росіянин пролетів близько 600 м до зустрічі з землею. Ім'я, звання, підрозділ, у якому служив російський військовий, не відомі.

Відео дня

У каналі Flightbomber авіаційного штурмана ЗС РФ Іллі Туманова на "День ВДВ" з'явився допис з російськими літаками та пивом, але про інцидент на аеродромі "Ватулино" інформації не було.

"День ВДВ" — це свято військово-десантних сил РФ, яке 2 серпня відзначається російськими десантниками. З цієї нагоди у Росії до вторгнення в Україну проводили святкові концерти та демонстрації польоту сучасних військових літаків. Після офіційної частини — неофіційні гуляння, під час яких десантники пиячили, бились і навіть влаштовували "погроми".

Інциденти у РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти у РФ, які стались протягом 2026 року та раніше. Наприклад, у квітні стався замах на "бучанського ката" генерала Омурбекова. Розслідувачі повідомили про вибух у під'їзді будинку та розповіли, хто та чому міг стати жертвою підриву. У липні у соцмережах розповіли про ще один інцидент — про падіння літака L-39, який розбився у Краснодарському краї. З'ясувалось, що літак виконував навчальний політ і на борту могли перебувати до двох осіб — пілот та інструктор. Ще одна схожа подія сталась у Підмосков'ї: розбився надсучасний російський винищувач Cу-57. Згідно з даними росЗМІ, пілот катапультувався, а розвідувальна спільнота InformNapalm заявила, що це українська диверсія.

Тим часом 2 серпня 2024 року стало відомо про особливий "подарунок", який уссурійські десантники отримали на "День ВДВ". Медіа розповіли про бій росіян з морпіхами з Миколаївщини: українці повністю розгромили ворожий підрозділ.

Нагадуємо, у лютому розбився літак з російськими курсантами: інцидент стався в Орську Оренбурзької області РФ.