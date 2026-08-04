600 метров без парашюта: российский десантник разбился в "День ВДВ" (видео)

В Подмосковье во время празднования "Дня ВДВ" разбился российский десантник, у которого не раскрылся парашют, сообщили в сети. На видео с инцидентом показали аэродром, старый советский самолёт, из которого выпрыгнул десантник, и группу российских военных, проводивших взглядом парашютиста.

Инцидент с российским десантником произошел в "День ВДВ", то есть 2 августа, на военном аэродроме "Ватулино", сообщается в Telegram-канале Exilenova+. Запись длится около шести секунд. Видно пролет Ан-2 и момент, когда из него выпрыгивает десантник. Россиянин сразу попытался раскрыть парашют, но тот так и не раскрылся. Слышно, что на аэродроме именно в это время почему-то стреляли в воздух, вероятно, в честь праздника российских десантников.

В сети сообщается, что погибшему десятнику было 41 год и что у него не раскрылся основной парашют. По предварительным данным, россиянин пролетел около 600 м до падения на землю. Имя, звание и подразделение, в котором служил российский военнослужащий, неизвестны.

Відео дня

На канале Flightbomber авиационного штурмана ВС РФ Ильи Туманова в "День ВДВ" появился пост с российскими самолётами и пивом, но информации об инциденте на аэродроме "Ватулино" не было.

"День ВДВ" — это праздник военно-десантных сил РФ, который 2 августа отмечают российские десантники. По этому случаю в России до вторжения в Украину проводились праздничные концерты и демонстрации полётов современных военных самолётов. После официальной части — неформальные гуляния, во время которых десантники пьянствовали, дрались и даже устраивали "погромы".

Инциденты в РФ — подробности

Отметим, что Фокус писал о других инцидентах в РФ, произошедших в течение 2026 года и ранее. Например, в апреле было совершено покушение на "бучанского палача" генерала Омурбекова. Следователи сообщили о взрыве в подъезде дома и рассказали, кто и почему мог стать жертвой подрыва. В июле в соцсетях рассказали об еще одном инциденте — о падении самолета L-39, который разбился в Краснодарском крае. Выяснилось, что самолет выполнял учебный полет и на борту могли находиться до двух человек — пилот и инструктор. Еще одно подобное событие произошло в Подмосковье: разбился сверхсовременный российский истребитель Су-57. Согласно данным российских СМИ, пилот катапультировался, а разведывательное сообщество InformNapalm заявило, что это украинская диверсия.

Между тем 2 августа 2024 года стало известно об особом "подарке", который уссурийские десантники получили в "День ВДВ". СМИ рассказали о бое россиян с морпехами из Николаевской области: украинцы полностью разгромили вражеское подразделение.

Напоминаем, что в феврале разбился самолет с российскими курсантами: инцидент произошел в Орске Оренбургской области РФ.