Валялася в шафі: куплена за 4 долари картина виявилася дорогим шедевром (фото)

Картина входила в серію з чотирьох робіт, створених 1939 року для видання роману "Рамона", що вийшов 1884 року, в якому розповідається про шотландську дівчину. Довгий час вона просто лежала в шафі.

Художній твір вартістю 4 долари, куплений у магазині в Нью-Гемпширі 6 років тому, може принести покупцеві сотні тисяч доларів. Малюнок був створений американським майстром мистецтва Ньюеллом Конверсом Ваєтом. Про це пише New York Post.

У серпні 2017 року жінка, яка побажала залишитися невідомою, придбала картину в магазині Savers, коли шукала рамки, які можна було б відремонтувати й перепродати. Не маючи жодної інформації про малюнок, вона купила його за 4 долари та принесла додому.

Пізніше виявилося, що цей витвір мистецтва був створений Ньюеллом Конверсом Вайетом. Його робота буде виставлена на аукціон 19 вересня з передбачуваною ціною від 150 000 до 250 000 доларів. Картина входила в серію з чотирьох робіт, створених 1939 року для видання роману Гелен Гант Джексон "Рамона", що вийшов 1884 року, в якому розповідається про шотландську дівчину, яка живе в Південній Каліфорнії після мексикано-американської війни.

Вайєт, художник та ілюстратор родом із Массачусетса, автор понад 3 тисяч картин Фото: Wikipedia

За словами представників аукціонного дому Bonhams Skinner, автор спритно зобразив у цій роботі напружені стосунки між Рамоною та її жорсткою і владною прийомною матір'ю, сеньйорою Морено. Вайєт, художник та ілюстратор родом із Массачусетсу, автор понад 3 тисяч картин. Відомий своєю здатністю посилювати драматизм і розвиток персонажів супровідного тексту за допомогою своїх робіт.

Видання зазначає, що знайдено тільки одну роботу американця для цієї книги, яку, найімовірніше, було подаровано видавничою компанією редактору книги або спадкоємцю автора.

Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим Вайтом. Жінка, яка побажала залишитися невідомою, сказала аукціонному дому Bonhams Skinner, що вона часто жартувала, що це "справжня картина". Вона кілька років висіла на стіні в спальні, потім була прибрана в шафу і знову виявлена тільки в травні цього року під час прибирання будинку.

Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим Вайтом Фото: Bonhams Skinner

Цікавість жінки знову прокинулася, і цього разу вона вирішила опублікувати фотографію витвору мистецтва на сторінці Facebook "Things Found In Walls — And Other Hidden Findings", де люди діляться історіями про предмети, які вони знаходять захованими в маловідомих місцях.

Її повідомлення побачила Лорен Льюїс зі штату Мен Лорен Льюїс, яка свого часу керувала кількома виставками Н.К. Вайєта.

"Я на 99% впевнена в автентичності картини. Моя оцінка її стану полягала в тому, що, хоча на ній, звісно, є невеликі подряпини і її не завадило б почистити, вона була в чудовому стані. Особливо враховуючи, що ніхто з нас не мав уявлення про її подорож протягом останніх 80 років", — сказала вона.

