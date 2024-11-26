Допомагали знімати спіднє: мешканцям будинку для літніх людей подарували стриптиз (фото)

Перед пенсіонерами виступили чоловік і жінка, які влаштували мешканцям будинку незабутнє шоу.

В Бельгії мешканцям будинку для літніх людей влаштували стриптиз. Такий подарунок їм був "вручений" у рамках Тижня людей похилого віку, який організовується щороку напередодні Різдва. Про це повідомляє NTK.

Мешканців будинку попросили повісити на мерехтливу ялинку своє найзаповітніше бажання, яке співробітники намагаються виконати. Цього року, схоже, дехто потрапив до списку неслухняних.

Перед пенсіонерами цього вечора з'явились два стриптизери — чоловік і жінка, які були готові влаштувати для людей похилого віку незабутнє шоу. При вході кожного літнього мешканця питали, чи є йому 18 років, перш ніж його пускали усередину.

В залі грала музика, мешканці будинку насолоджувалися напоями за своїми столиками. В цей час перед мешканцями виступала ходила жінка у пікантному чорному мереживному вбранні. Пізніше вона використовувала американський прапор, щоб приховати свої принади.

Фото: needtoknow

Згодом жінка кинула прапор на підлогу і танцювала в одних панчохах та на шпильках. Місцеві жителі спостерігали за шоу: деякі були вражені, а деякі сміялися. Одна жінка похилого віку навіть стала допомагати стриптизерці зняти з неї спідню білизну.

Аналогічну реакцію у пенсіонерів викликав і стриптизер-чоловік, оскільки на ньому були капелюх, черевики та крихітні штани. Нижня частина тіла була прикрита чорним рушником. Одній із мешканок будинку танцівник показав, що під рушником нічого немає. Коли він закінчив виступ, йому всі аплодували, підтверджуючи, що їм сподобалося.

Нагадаємо, влітку 51-річна американська зірка бурлеску Діта фон Тіз станцювала стриптиз у келиху на Тижні моди в Парижі. Її виступ не залишив байдужою публіку.

Додамо, що пізніше Демі Мур розповіла про рекордний гонорар за роль стриптизерки. Вона додала, що люди соромили її й за участь у фільмі "Стриптиз", і за гонорар.