Помогали снимать нижнее белье: жителям дома престарелых подарили стриптиз (фото)

Перед пенсионерами выступили мужчина и женщина, которые устроили жильцам дома незабываемое шоу.

В Бельгии жителям дома престарелых устроили стриптиз. Такой подарок им был "вручен" в рамках Недели пожилых людей, которая организовывается ежегодно в канун Рождества. Об этом сообщает NTK.

Жильцов дома попросили повесить на мерцающую елку свое самое заветное желание, которое сотрудники пытаются исполнить. В этом году, похоже, кое-кто попал в список непослушных.

Перед пенсионерами в этот вечер появились два стриптизера — мужчина и женщина, которые были готовы устроить для пожилых людей незабываемое шоу. При входе каждого пожилого жителя спрашивали, есть ли ему 18 лет, прежде чем его пускали внутрь.

В зале играла музыка, жители дома наслаждались напитками за своими столиками. В это время перед жильцами выступала ходила женщина в пикантном черном кружевном наряде. Позже она использовала американский флаг, чтобы скрыть свои прелести.

Фото: needtoknow

Впоследствии женщина бросила флаг на пол и танцевала в одних чулках и на шпильках. Местные жители наблюдали за шоу: некоторые были поражены, а некоторые смеялись. Одна пожилая женщина даже стала помогать стриптизерше снять с нее нижнее белье.

Аналогичную реакцию у пенсионеров вызвал и стриптизер-мужчина, поскольку на нем были шляпа, ботинки и крошечные штаны. Нижняя часть тела была прикрыта черным полотенцем. Одной из жительниц дома танцовщик показал, что под полотенцем ничего нет. Когда он закончил выступление, ему все аплодировали, подтверждая, что им понравилось.

Напомним, летом 51-летняя американская звезда бурлеска Дита фон Тиз станцевала стриптиз в бокале на Неделе моды в Париже. Ее выступление не оставило равнодушной публику.

Добавим, что позже Деми Мур рассказала о рекордном гонораре за роль стриптизерши. Она добавила, что люди стыдили ее и за участие в фильме "Стриптиз", и за гонорар.