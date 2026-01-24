Від хобі до смертельного ризику: як світ накрила нова золота лихоманка

24 січня 1848 року світ дізнався про знахідку, яка назавжди змінила історію. Тесляр Джеймс Маршалл виявив золоті самородки на лісопильні Саттера в Каліфорнії (США). Новина про знахідку поклала початок золотій лихоманці, перетворивши тихий регіон на епіцентр масової міграції, авантюр і надій на швидке багатство.

За кілька років сотні тисяч людей вирушали на пошуки золота, а Каліфорнія стрімко змінилася економічно і демографічно. Минуло майже два століття, але золото, як і раніше, розбурхує уяву. Нові "золоті лихоманки" нікуди не зникли, вони просто набули трохи інших форм. Про це в матеріалі Фокуса.

Сьогодні люди замість возів і кирок використовують металошукачі та відвідують туристичні тури, а новини про знахідки швидко поширюються завдяки соцмережам і репортажам міжнародних медіа.

Австралія: пенсіонери й туристи в пошуках самородків

У штаті Вікторія на південному сході Австралії знову спостерігається помітний підйом інтересу до аматорського видобутку золота. За даними Reuters, у цей регіон розміром близько 9 600 квадратних км, де ще в 19 столітті видобували найбільші самородки у світі, знову з'їжджаються старателі різного віку з Європи та США.

Агентство зазначає, що причиною такого сплеску є поєднання рекордно високих світових цін на золото, популярності телешоу про старателів і активного обговорення таких знахідок у соцмережах. Місцеві власники спеціалізованих магазинів кажуть, що металошукачі розкуповуються моментально, а багато новачків купують обладнання вперше в житті, щоб спробувати удачу саме зараз.

Пенсіонерка вперше знайшла золото Фото: X (Twitter)

За словами власників турів і гідів, гості перетворили старі копальні на популярний напрямок, який стали називати "золотим туризмом". Reuters зазначає, що подібне поєднання відпочинку на свіжому повітрі, історичної цікавості та надії на знахідку створює унікальну атмосферу, якої не було раніше. Однак про вигоду теж не варто забувати.

Пенсіонерці Вікі Пламрідж під час першої вилазки з металошукачем вдалося викопати невеликий самородок.

Колишня працівниця роздрібної торгівлі та пенсіонерка тільки почала вчитися користуватися новим приладом, коли він почав наполегливо пищати біля вкритих мохом руїн старої будівлі. Пластиковою лопаткою вона акуратно витягла із землі самородок вагою близько 0,2 грама. Гід оцінив знахідку приблизно в 40 австралійських доларів (близько 1100 гривень).

США: сучасна Каліфорнія знову вабить шукачів

У деяких районах Каліфорнії, Невади й Аризони різко зріс інтерес до аматорського видобутку золота. Місцева влада фіксує збільшення кількості заявок на ліцензії. Висока ціна золота надихає сучасних шукачів удачі повернутися до класичних місць старательства, де вони сподіваються знайти самородки в старих відкладеннях пагорбів Ель-Дорадо і Сьєрри.

Одним із яскравих прикладів такого "нового золотого буму" став досвід старателя на ім'я Метт Джеймс, про який детально розповіла AFP. Чоловік збирає золоті самородки вже багато років, і в останні сезони його знахідки справді вражають, адже це не просто піщинки, а великі шматки металу, які говорять про те, що навіть сьогодні в землі можна знайти цінні поклади.

Метт Джеймс збирає золоті самородки вже багато років Фото: AFP

Як зазначає The Economist, туристи, пенсіонери та "мисливці за скарбами" з усього світу приїжджають до каліфорнійських пагорбів і обшукують історичні місця епохи Золотої лихоманки, а також нові, менш досліджені ділянки. Попри те що жорсткі очікування багатства скоріше втратили колишній сенс, сама практика "просто знайти щось цінне" стала привабливим хобі для багатьох.

Африка: нова лихоманка з високою ціною

Водночас міжнародні новинні агентства звертають увагу на менш романтичний бік сучасних золотих бумів. У країнах Західної Африки, особливо в Гані (одній з найбільших золотодобувних країн континенту), спостерігається справжній ажіотаж дрібного і нелегального видобутку золота.

Аналітики Reuters зазначають, що 2025 року показники видобутку золота в секторі дрібних старателів різко зросли. Золотовидобуток у кустарних умовах досяг рекордних обсягів, понад 66 тонн на суму понад $6 млрд за перші вісім місяців року. Цей сплеск пов'язаний з високим світовим рівнем цін на золото, але також він призвів до серйозних екологічних і соціальних проблем у регіонах.

Одним із тривожних наслідків цього золотого буму стало різке зростання забруднення навколишнього середовища Фото: Daily Sabah

Одним із тривожних наслідків цього золотого буму стало різке зростання забруднення навколишнього середовища. Reuters наводить приклади того, як річкові системи й ґрунти в Гані забруднюються ртуттю і миш'яком до рівнів, що перевищують безпечні норми у багато разів, що ставить під загрозу здоров'я людей, особливо якщо токсичні метали потрапляють у питну воду і їжу.

Водночас міжнародні репортажі також фіксують, що подібні явища відбуваються не лише в Гані, а й у всьому регіоні. У Гвінеї, Малі та інших країнах спостерігається зростання неліцензованої "дикої" (wildcat) гірничої справи. Невеликі групи старателів із простим обладнанням і без захисту йдуть на ризиковані ділянки, щоб спробувати знайти золото, та інколи стикаються з озброєною охороною великих компаній, або ж гинуть у нестійких рудничних шахтах.

"Лихоманка" стала не тільки економічним феноменом, а й соціальною проблемою. Наприклад, правозахисні групи і спільноти в Гані повідомляють про те, що деякі молоді люди, зневірившись через безробіття, ідуть у ліси та на річки, щоб добувати золото, сподіваючись хоч якось заробити, але при цьому ризикують здоров'ям і безпекою. Місцева влада ж намагається боротися з нелегальним промислом за допомогою патрулів і державних програм.

Латинська Америка: золото як надія і ризик

У деяких регіонах Латинської Америки, особливо в Перу, золото знову стало для тисяч людей шансом на заробіток в умовах економічної невизначеності та високої вартості металу на світових ринках. Міжнародні ЗМІ підкреслюють, що практично чверть золота країни видобувають дрібні старателі, які використовують прості методи промивання шліхів і роботу "вручну" в горах і джунглях, далеко не завжди дотримуючись законів або умов безпеки.

Одним із найпоказовіших прикладів стало місто Ла Рінконада в Перуанських Андах, найвище постійне поселення у світі, де люди живуть і працюють на висоті понад 5100 метрів над рівнем моря в пошуках золота. Старателі та жінки-полістальники (pallaqueras) просівають уламки гірської породи, сподіваючись знайти хоч крихітні кількості золота, яке потім продають на чорному ринку або переробляють для відряджання за кордон.

На відміну від класичних історій про "величезні самородки", у Ла Рінконаде "гучні знахідки" частіше являють собою дрібні золоті фрагменти, які видобувачі збирають частинами, працюючи в екстремальних умовах без офіційних гарантій і соціального захисту. Подібні історії показують, як високі ціни на золото призвели до того, що люди буквально "лізуть у гори", сподіваючись на удачу, навіть коли життя і здоров'я перебувають під загрозою через небезпечні копальні, погану інфраструктуру і конфлікти за територію.

