От хобби до смертельного риска: как мир накрыла новая золотая лихорадка

24 января 1848 года, мир узнал о находке, которая навсегда изменила историю. Плотник Джеймс Маршалл обнаружил золотые самородки на лесопилке Саттера в Калифорнии (США). Новость о находке положила начало золотой лихорадке, превратив тихий регион в эпицентр массовой миграции, авантюр и надежд на быстрое богатство.

За несколько лет сотни тысяч людей отправлялись на поиски золота, а Калифорния стремительно изменилась экономически и демографически. Прошло почти два века, но золото по-прежнему будоражит воображение. Новые "золотые лихорадки" никуда не исчезли, они просто приняли немного другие формы. Об этом в материале Фокуса.

Сегодня люди вместо повозок и кирок используют металлоискатели и посещают туристические туры, а новости о находках быстро распространяется благодаря соцсетям и репортажам международных медиа.

Австралия: пенсионеры и туристы в поисках самородков

В штате Виктория на юго-востоке Австралии снова наблюдается заметный подъем интереса к любительской добыче золота. По данным Reuters, в так регион размером около 9 600 квадратных км, где еще в 19 веке добывали крупнейшие самородки в мире, вновь съезжаются старатели всех возрастов из Европы и США.

Агентство отмечает, что причиной такого всплеска является сочетание рекордно высоких мировых цен на золото, популярности телешоу о старателях и активного обсуждения таких находок в соцсетях. Местные владельцы специализированных магазинов говорят, что металлоискатели раскупаются моментально, а многие новички покупают оборудование впервые в жизни, чтобы попытать удачу именно сейчас.

Пенсионерка впервые нашла золото Фото: X (Twitter)

По словам владельцев туров и гидов, гости превратили старые рудники в популярное направление, которое стали называть "золотым туризмом". Reuters отмечает, что подобное сочетание отдыха на свежем воздухе, исторического любопытства и надежды на находку создает уникальную атмосферу, которой не было ранее. Однако о выгоде тоже не стоит забывать.

Пенсионерке Вики Пламридж во время первой вылазки с металлоискателем удалось выкопать небольшой самородок.

Бывшая работница розничной торговли и пенсионерка только начала учиться пользоваться новым прибором, когда он начал настойчиво пищать возле покрытых мхом руин старого здания. Пластиковой лопаткой она аккуратно извлекла из земли самородок весом около 0,2 грамма. Гид оценил находку примерно в 40 австралийских долларов (около 1100 гривен).

США: современная Калифорния снова манит искателей

В некоторых районах Калифорнии, Невады и Аризоны резко вырос интерес к любительской добыче золота. Местные власти фиксируют увеличение числа заявок на лицензии. Высокая цена золота вдохновляет современных искателей удачи вернуться к классическим местам старательства, где они надеются найти самородки в старых отложениях холмов Эль-Дорадо и Сьерры.

Одним из ярких примеров такого "нового золотого бума" стал опыт старателя по имени Мэтт Джеймс, о котором подробно рассказала AFP. Мужчина собирает золотые самородки уже много лет, и в последние сезоны его находки действительно впечатляют, ведь это не просто песчинки, а крупные куски металла, которые говорят о том, что даже сегодня в земле можно найти ценные залежи.

Мэтт Джеймс собирает золотые самородки уже много лет Фото: AFP

Как отмечает The Economist, туристы, пенсионеры и "охотники за сокровищами" со всего мира приезжают к калифорнийским холмам и обыскивают исторические места эпохи Золотой лихорадки, а также новые, менее исследованные участки. Несмотря на то что жесткие ожидания богатства скорее утратили прежний смысл, сама практика "просто найти что-то ценное" стала притягательным хобби для многих.

Африка: новая лихорадка с высокой ценой

В то же время международные новостные агентства обращают внимание на менее романтичную сторону современных золотых бумов. В странах Западной Африки, особенно в Гане (одной из крупнейших золотодобывающих стран континента), наблюдается настоящий ажиотаж мелкой и нелегальной добычи золота.

Аналитики Reuters отмечают, что в 2025 году показатели добычи золота в секторе мелких старателей резко выросли. Золотодобыча в кустарных условиях достигла рекордных объемов, более 66 тонн на сумму свыше $6 млрд за первые восемь месяцев года. Этот всплеск связан с высоким мировым уровнем цен на золото, но также он привел к серьезным экологическим и социальным проблемам в регионах.

Одним из тревожных последствий этого золотого бума стал резкий рост загрязнения окружающей среды Фото: Daily Sabah

Одним из тревожных последствий этого золотого бума стал резкий рост загрязнения окружающей среды. Reuters приводит примеры того как речные системы и почвы в Гане загрязняются ртутью и мышьяком до уровней, превышающих безопасные нормы во много раз, что ставит под угрозу здоровье людей, особенно если токсичные металлы попадают в питьевую воду и пищу.

Вместе с тем международные репортажи также фиксируют, что подобные явления происходят не только в Гане, но и во всем регионе. В Гвинее, Мали и других странах наблюдается рост нелицензированного "дикого" (wildcat) горного дела. Небольшие группы старателей с простым оборудованием и без защиты идут на рискованные участки, чтобы попытаться найти золото и иногда сталкиваются с вооруженной охраной крупных компаний или же погибая в неустойчивых рудничных шахтах.

"Лихорадка" стала не только экономическим феноменом, но и социальной проблемой. Например, правозащитные группы и сообщества в Гане сообщают о том, что некоторые молодые люди, отчаявшись из-за безработицы, уходят в леса и на реки, чтобы добывать золото, надеясь хоть как-то заработать, но при этом рискуют здоровьем и безопасностью. Местные власти же стараются бороться с нелегальным промыслом с помощью патрулей и государственных программ.

Латинская Америка: золото как надежда и риск

В некоторых регионах Латинской Америки, особенно в Перу, золото вновь стало для тысяч людей шансом на заработок в условиях экономической неопределенности и высокой стоимости металла на мировых рынках. Международные СМИ подчеркивают, что практически четверть золота страны добывается мелкими старателями, которые используют простые методы промывки шлихов и работу "вручную" в горах и джунглях, далеко не всегда соблюдая законы или условия безопасности.

Одним из самых показательных примеров стал город Ла Ринконада в Перуанских Андах, высочайшее постоянное поселение в мире, где люди живут и работают на высоте более 5100 метров над уровнем моря в поисках золота. Старатели и женщины-полистальщики (pallaqueras) просеивают обломки горной породы, надеясь найти хоть крошечные количества золота, которое затем продают на черном рынке или перерабатывают для отправки за границу.

В отличие от классических историй о "огромных самородках", в Ла Ринконаде "громкие находки" чаще представляют собой мелкие золотые фрагменты, которые добытчики собирают по частям, работая в экстремальных условиях без официальных гарантий и социальной защиты. Подобные истории показывают, как высокие цены на золото привели к тому, что люди буквально "лезут в горы", надеясь на удачу, даже когда жизни и здоровье находятся под угрозой из-за опасных рудников, плохой инфраструктуры и конфликтов за территорию.

