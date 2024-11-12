Puff Daddy зазнає невдачі з продажем скандального маєтку

Ріелтори проводять покази в будинку репера, але потенційні клієнти не поспішають купувати розкішний маєток через скандальну репутацію його власника.

55-річного американського музиканта Шона Комбса, він же Puff Daddy, продовжують переслідувати невдачі. Після того, як його заарештували 16 вересня за рекет, торгівлю людьми і сексуальне насильство та відправили до бруклінської в'язниці, він виставив на продаж свій розкішний особняк у Холмбі-Гіллз у Лос-Анджелесі площею 1 600 квадратних метрів. Однак за два місяці охочих купити нерухомість за $61,5 млн не знайшлося, пише People.

"Сама нерухомість приголомшує, але очевидно, що кримінальні звинувачення вплинули на інтерес покупців. Була деяка цікавість із боку відомих міжнародних покупців, але серйозних пропозицій не було. Це вже складний ринок, оскільки покупці загалом більш обережні. У поєднанні з високим статусом нерухомості та нещодавніми новинами це ускладнює її продаж", — розповіло журналістам джерело зі сфери нерухомості.

Особняк Шона Комбса в Холмбі-Гіллз

За його словами, єдиним рішенням буде знайти покупця, який може бачити "далі заголовків", але це "безумовно важка битва".

Згідно з офіційним лістингом Westside Estate Agency (WEA), у будинку 10 спалень, 13 ванних кімнат, на території є двоповерховий гостьовий будинок і басейн.

26 березня в будинку Холмбі-Гіллз і маєтку Комбса в Майамі провели обшук агенти Служби розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) на тлі звинувачень у сексуальній торгівлі у двох судових процесах. Під час обшуку серед іншого було знайдено наркотики і понад 1 000 пляшок дитячої олії та мастила.

Інформатор, обізнаний про продаж, додав, що Комбс "багато років жив у Маямі, як у своєму основному маєтку, і завжди планував продати будинок у Лос-Анджелесі, щойно його доньки виростуть і поїдуть".

Тим часом пристрасті навколо Puff Daddy розпалюються. Він утретє намагається вийти з в'язниці під заставу, оскільки два перших клопотання суддя відхилив. До того ж нещодавно адвокати музиканта намагалися домогтися заборони для свідків та їхніх адвокатів розголошувати публічно інформацію, яка стосується справи, однак отримали відмову. Усі висунуті звинувачення проти себе Комбс спростовує.

Раніше Фокус писав, що Пі Дідді відзначив своє 55-річчя за ґратами.