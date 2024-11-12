Puff Daddy терпит неудачу с продажей скандального особняка

Риэлторы проводят показы в доме рэпера, но потенциальные клиенты не спешат покупать роскошный особняк из-за скандальной репутации его владельца.

55-летнего американского музыканта Шона Комбса, он же Puff Daddy, продолжают преследовать неудачи. После того как его арестовали 16 сентября за рэкет, торговлю людьми и сексуальное насилие, и отправили в бруклинскую тюрьму, он выставил на продажу свой роскошный особняк в Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе площадью 1 600 квадратных метров. Однако за два месяца желающих купить недвижимость за $61,5 млн не нашлось, пишет People.

"Сама недвижимость ошеломляет, но очевидно, что уголовные обвинения повлияли на интерес покупателей. Было некоторое любопытство со стороны известных международных покупателей, но серьезных предложений не было. Это уже сложный рынок, поскольку покупатели в целом более осторожны. В сочетании с высоким статусом недвижимости и недавними новостями это усложняет ее продажу", — рассказал журналистам источник из сферы недвижимости.

Особняк Шона Комбса в Холмби-Хиллз

По его словам, единственным решением будет найти покупателя, который может видеть "дальше заголовков", но это "определенно тяжелая битва".

Согласно официальному листингу Westside Estate Agency (WEA), в доме 10 спален, 13 ванных комнат, на территории есть двухэтажный гостевой дом и бассейн.

26 марта в доме Холмби-Хиллз и особняке Комбса в Майами провели обыск агенты Службы расследований внутренней безопасности (HSI) на фоне обвинений в сексуальной торговле в двух судебных процессах. В ходе обыска среди прочего были найдены наркотики и более 1 000 бутылок детского масла и смазки.

Информатор, осведомленный о продаже, добавил, что Комбс "много лет жил в Майами, как в своем основном особняке, и всегда планировал продать дом в Лос-Анджелесе, как только его дочери вырастут и уедут".

Тем временем страсти вокруг Puff Daddy накаляются. Он в третий раз пытается выйти из тюрьмы под залог, поскольку два первых ходатайства судья отклонил. К тому же недавно адвокаты музыканта пытались добиться запрета для свидетелей и их адвокатов разглашать публично информацию, которая касается дела, однако получили отказ. Все выдвинутые обвинения против себя Комбс опровергает.

Ранее Фокус писал, что Пи Дидди отметил свое 55-летие за решеткой.