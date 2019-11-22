Инновации в сфере микрокредитования

Инновации

МФО преодолели путь от фирм, выдающих займы любому клиенту до финтехов, предоставляющих услуги, применяя системы скоринга и технологию блокчейн. Микрокредитование в разных странах развивается по-своему, в одних государствах этот тип выдачи денег в долг считается решением для малого бизнеса, в других напротив – это возможность дотянуть до зарплаты. Стремительный темп развития сферы, возможно, связан с большим спросом на МФО со стороны населения. Чтобы выдержать серьезную конкуренцию со стороны банков, МФО стараются увеличить качество услуг. Поэтому используют современные технологии, алгоритмы для анализа и обработки информации о клиентах.

Особенности развития мирового рынка МФО

Online-кредитование в мире представлено в виде двух направлений:

Быстрые займы.

Краткосрочные кредиты до 1 года.

Система микрофинансирования разработана индийским ученым М. Юнусом, который получил за открытие Нобелевскую премию. Изначально, чтобы получить онлайн кредит, нужно было входить в группу взаимопомощи, в 1 группе числилось до 20 человек. Сегодняшний процесс микрокредитования немного изменился, теперь главная цель займа – развитие сельскохозяйственной деятельности.

Рынок микрокредитов в Польше стремительно развивается, догнал США и Великобританию. Функционирование МФО разрешено далеко не во всех штатах Америки, в некоторых странах официально разрешается фирмам обращаться в коллекторские организации (Англия, США). В Германии банки также выдают микрокредиты на небольшие сроки до 25 тыс. евро.

На территории Китая Правительство ужесточило условия микрокредитования для клиентов (подтверждение дохода, максимальный срок по выплате 2 года), но также ввели ограничения для МФО, в виде запрета на использование личных данных клиентов и услуги коллекторских компаний.

Из ростовщика в финтех, выдающий кредит онлайн

На сегодня микрофинансовые организации не имеют ничего схожего с теми фирмами, которые до этого работали. Деньги в долг выдавались всем заемщикам без особого разбора, проблемные ситуации решались силой.

Теперь МФО – это элементы финтех-индустрии, которые задействуют новые методы управления рисками. Даже больше, организации задействуют AI-технологии для точной обработки данных.

МФО уделяют особое внимание применению блокчейна. Сервис формируют организацию компании в виде непрерывной последовательной цепочки блоков. Блокчейн защищает персональные данные клиентов, сводит к минимуму вероятность попадания личной информации в руки мошенников.

В европейских странах и США получить микрокредит может каждый житель, требуется только регистрация в PayPal. Сервис пользуется доверием у кредиторов, в результате чего применяется для начисления денег в долг. МФО на территории Украины не используют пока что опыт западных стран, но условия тоже становятся более гибкими. Появляется больше способов для оплаты задолженности, кроме PayPal.

Помимо этого, МФО понимают, что процент клиентов возрастом до 25 лет низкий. В результате чего появляются онлайн-сервисы, которые увеличивают число молодых пользователей, благодаря удаленной возможности получить деньги в долг. Теперь МФО оформляют онлайн кредит, тем самым реально расплатиться за услуги или покупки в интернет-магазине, получить средства на виртуальную карту, существуют даже сервисы которые планируют расходы пользователя, действуют бонусные и накопительные программы.

Микрофинансовые организации выполняют скоринг, основываясь на альтернативной информации для оценки сложно измеряемых качеств клиентов, таких как успешность и желание погасить задолженность. Это делается с целью снижения кредитного риска среди клиентов возрастом до 25 лет, тем самым предоставив возможность рассчитывать на выдачу микрокредита.

История развития и становления микрокредитования проходила разные этапы в зависимости от страны. На сегодня МФО на территории Украины начинают применять технологии, которые уже используются коллегами из стран Европы и США. В перспективе инновации в сфере микрокредитования будут только упрощать, и ускорять получение займа, максимально защищать личные данные клиентов.