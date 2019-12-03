Пенсия, как в Европе, но в Украине: как, когда и за чей счет?

Новости компаний Украинцам рано или поздно придется отчислять часть доходов на свою будущую пенсию. Как к этому подготовиться и хочет ли этого общество?

Удивительная статистика: украинцы не особо задумываются о собственной старости, но при этом именно пенсионную реформу называют одной из самых актуальных проблем государства.

В ближайшее время этот “понятийный ступор”, вероятно, сохранится: второго уровня пенсионной системы, который предусматривает обязательные накопления всеми работающими жителями Украины, не будет – как минимум, до 2023 года.

Второй уровень – главный элемент в пенсионной реформе, без него Украина не сможет долго содержать своих пенсионеров. Сейчас пенсионные накопления (на третьем уровне, где работают негосударственные пенсионные фонды) имеют только 5% украинцев трудоспособного возраста.

Привлечь остальные 95% граждан к культуре пенсионных сбережений – задача не из легких. Как это сделать? LIGA.net разбиралась в тонкостях накопления пенсий по-украински.

Почему накопительные пенсии неизбежны

Наряду с обороной и обслуживанием госдолга, финансирование дефицита Пенсионного фонда стабильно входит в число крупнейших статей расходов государственного бюджета Украны.

2020 год не будет исключением: на выплату пенсий в бюджете выделено 175 млрд грн, на 8 млрд больше, чем было в 2019-м. В дальнейшем дефицит ПФ будет только расширяться. Причина – в несовершенстве солидарной пенсионной системы, когда работающие граждане пытаются обеспечивать пенсионеров.

Уже в следующем году, по данным ООН, Украина войдет в “клуб” государств, в которых один работающий содержит одного пенсионера (к 2050-му соотношение превысит планку “один к двум”). По данным Пенсионного фонда, отчисления с зарплат (Единый социальный взнос, который направляется в ПФ) покрывают лишь около трети всех пенсионных выплат.

Остальное нужно дофинансировать из госбюджета, причем ситуация усугубилась сравнительно недавно – в 2015 году, когда ставка ЕСВ была снижена с 40 до 22%. Идея уменьшить таким образом теневую занятость фактически провалилась, а дефицит ПФ сильно расширился: для сравнения, в 2015 году было 55 млрд, сейчас – в три раза больше.

В таких условиях Украина рискует, что пенсионная система развалится в принципе – груз несбалансированного солидарного уровня слишком высок. Вариантов спасения несколько:

Государство повышает налоги. Прежде всего, ЕСВ (возможный вариант, который периодически всплывает при обсуждении этой темы – до 30%). Но это маловероятный сценарий по политическим причинам. Требования к пенсионерам ужесточаются (повышение пенсвозраста, увеличение нормативов страхового стажа, отказ от индексации и т.п.). Скорее нет: опять-таки требуется очень непопулярное решение политиков. Пенсионеры вынуждены работать дольше. Отчасти – уже реализовавшийся сценарий. Согласно исследованию USAID, в 2017 году 25% пенсионеров называли зарплату основным дополнительным источником дохода, помимо пенсии. Граждане постепенно привыкают накапливать на старость. Базовый вариант: он позволяет повысить уровень покрытия пенсвыплат без повышения налоговых ставок. Потенциал огромный: из 17,2 млн украинцев трудоспособного возраста на пенсию откладывают только около 860 тысяч.

Почему реформа откладывается

Важная оговорка: само по себе появления второго уровня – не панацея в вопросе обеспечения достойной старости украинцев. Это только один из элементов пенсионной системы: на первом этапе основная роль точно останется за солидарной системой.

По методологии Всемирного банка, принято выделять пять уровней пенсионных систем:

Уровень 0. Прямые выплаты из бюджета нуждающимся гражданам (пенсии, пособия по инвалидности и т.п.)

Уровень 1. Солидарная система: все, кто работает содержат тех, кто по разным причинам не способен зарабатывать самостоятельно.

Уровень 2. Обязательные пенсионные накопления. Отличие от солидарного уровня: все взносы возвращаются вкладчику в полном объеме (и с процентами).

Уровень 3. Добровольные накопления. Аналогично со вторым уровнем: в процессе участвуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Уровень 4. Непрямая помощь нуждающимся (субсидии, льготы и т.п.).

Система напоминает обратную пирамиду (“смотрит” вершиной вниз): каждый из последующих уровней существенно снижает нагрузку на нулевой и первый “слои” системы. Украинская система имеет большую дыру в середине: второго уровня не существует в принципе, третий работает, но не пользуется большой популярностью граждан.

Свою пенсионную реформу Украина пытается провести с 2003 года, когда были созданы законодательные условия для начала работы НПФ. За этим следовало несколько серьезных попыток апгрейда существующей системы, они так или иначе были связаны с попытками сбалансировать солидарный уровень. Например, в 2011 году правительство повысило пенсионный возраст для женщин, в 2017-м правила выхода на пенсию ужесточились из-а повышения сроков страхового стажа.

Тогда же (реформой 2017 года занималось правительство Владимира Гройсмана) был озвучен конкретный план по запуску второго уровня: январь 2019 года. Затея провалилась: теперь чиновники говорят о 2023-м.

“Это точно вопрос не ближайшей перспективы, – рассказывал в сентябрьском интервью LIGA.net глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев. - Пока мы работаем над законопроектом, но что точно могу сказать, что запуск второго уровня не может состояться ранее 1 января 2023 года”.

Как будет выглядеть второй уровень украинской пенсионной системы – до сих пор неизвестно. Ранее обсуждались разные варианты, например, в одной из концепций звучала идея по возрастному ограничению для участников уровня (не старше 35 лет). Другая идея – взносами управляет еще один централизованный государственный фонд, а не НПФ, которых также можно допустить к работе на втором уровне.

Накапливать можно уже сейчас. Что предлагают украинские НПФ

Именно политическая составляющая остается главным двигателем украинского рынка пенсионных накоплений. В 2019 году результаты рынка улучшились: количество пенсионных контрактов увеличилось на 14% до 72,7 тыс, но вкладчиков в целом (пенсионный контракт может принадлежать и работодателю) стало не намного больше: 860,8 тыс. человек (плюс 14 тыс. или 1,7% за год).

НПФ в украинских условиях вряд ли могли бы стать реальной альтернативой государственным пенсиям (частые кризисы и, как следствие, недоверие к финиституциям, низкая финансовая грамотность). Но именно они – тот “плацдарм”, который мог бы подготовить украинцев к введению второго уровня.

Причин несколько:

- НПФ тоже будут работать с обязательными пенсиями. Это один из вариантов реализации второго уровня. В таком случае, гражданам все равно придется выбирать один из НПФ (выбор будет добровольным). Понимать, кто и что предлагает на этом рынке, важно уже сейчас.

- НПФ работают по максимально либеральным моделям. У вкладчиков нет обязательств по отчислениям (конкретные суммы, четкие графики и т.д.), открыть счет очень просто (в большинстве случаев достаточно паспорта и кода).

- Доходность лидеров рынка перекрывает инфляцию. НПФ по закону не имеют права обещать вкладчикам конкретные показатели доходности. Главное – чтобы фонд смог перекрыть инфляцию. Среди активных игроков (в список не входят корпоративные НПФ, например, фонд НБУ), трое по итогам последних 12 месяцев (даные на конец третьего квартала) вышли на доходность выше 13%: Взаимопомощь (компания Лига Пенсия, 15,04%), ОТП Пенсия (венгерский ОТП Банк, 14,81%) и Династия (ICU, 13,78%).

Политическая повестка действительно помогает НПФ наращивать показатели, говорят собеседники LIGA.net среди участников рынка. Крупные фонды сейчас получают по 10 заявок в день от клиентов-физлиц, рассказал топ-менеджер одного из больших НПФ.

“Я могу это объяснить тем, что после реформы 2017 года тема пенсионных накоплений больше появляется в информационном поле, – отмечает глава подразделения по управлению локальными активами ICU Григорий Овчаренко. – Мы констатируем, что в последнее время действительно активность физлиц возросла, в то время как корпоративных клиентов уже не так много”.

Робкий интерес. Что украинцы думают о своих пенсиях

Согласно опросу Фонда демократические инициативы (июнь 2019), 52% респондентов назвали пенсионную реформу в числе топ-5 приоритетных проблем Украины.

Это значит, что сам по себе вопрос “как повысить пенсии” очень волнует большую часть наших сограждан, но на практике это никак не влияет на их поведение. Авторы исследования USAID на тему финансовой грамотности (декабрь 2018) обнаружили: сбережения на старость не входят в топ причин, которые заставляют украинцев накапливать деньги. Вместо этого – более краткосрочные вещи: покупка жилья, образование детей, ремонт. Больше половины опрошенных сказали, что предпочитают хранить деньги в наличных. В теории, эти деньги могут быть использованы для пенсионных накоплений.

“Думаю, этот вопрос связан еще с советским периодом: семьи не задумывались о своем обеспечении на пенсии, за нас думало государство, – говорит глава совета фонда Взаимопомощь от компании Лига Пенсия Ольга Бондаренко. – Кроме того, в послевоенный период работающего населения было больше, чем пенсионеров, солидарная система отлично вписывалась в модель выплаты пенсии”.

Как повлиять на настроения граждан? Участники рынка настаивают на двух вещах: информационном сопровождении готовящейся реформы и большей доступности пенсионных инструментов. “Нужно больше внимания уделять, например, дистанционному обслуживанию клиентов, кроме того, рынок часто критикуют за высокие комиссии, которые берут Фонды, – считает Овчаренко из ICU. – Но более важно – это доверие к системе. Людям нужно давать больше информации”.

Материал опубликован в рамках партнерского проекта с Лига Пенсия.