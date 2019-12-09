В сгоревшем одесском колледже отсутствовала пожарная сигнализация, – ГСЧС

2019-12-09 10:49:25

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Николай Чечеткин заверил, что спасатели обеспечены всем минимально необходимым для эффективного выполнения задач

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, анализируя причины значительного числа жертв во время пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря, заявил, что там не была установлена пожарная сигнализация.

Об этом передает Думская.

"Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации",  – сообщил Чечеткин на брифинге в Одессе.

По его словам, также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

Он отметил, что в Украине есть проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их попросту не производят. У одесских спасателей есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник.

Вместе с тем Николай Чечеткин заверил, что спасатели обеспечены всем минимально необходимым для эффективного выполнения задач.

Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал, что эффективность "кубов жизни" (надувных спасательных батутов) , как средств спасения людей, невысока. В Украине есть всего пять таких "кубов жизни".

Как ранее сообщал Фокус:

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