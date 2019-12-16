Пожар в одесском колледже: в больницах остаются девять пострадавших

2019-12-16 13:49:00

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Продолжается генетическая экспертиза по 11 погибшим

В больницах остаются девять человек, которые пострадали в горевшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом рассказала вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, передает Укринформ.

Семь из девяти человек получают медицинскую помощь в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

"По состоянию на 16 декабря, на стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате пожара в колледже, произошедшем 4 декабря. В том числе семеро в военном госпитале, а двое - в городских больницах №1 и №10. Всего около тридцати человек продолжают лечение, в том числе амбулаторно", – сказала она.

Кроме того, продолжается генетическая экспертиза по 11 погибшим во время пожара.

Как ранее сообщал Фокус:

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