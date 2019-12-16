Пенсия – за «свои». Как выбрать негосударственный пенсионный фонд и открыть счет?
2019-12-16 17:32:18
Новости компаний
Рынок негосударственных пенсионных фондов в Украине - это несколько десятков НПФ. Как сделать выбор?
В Украине работает более шестидесяти негосударственных пенсионных фондов, которые предлагают услуги физлицам.
На словах все звучит просто: открытие счета, периодическое внесение пенсионных взносов, по достижению пенсионного возраста – ежемесячные выплаты. Но личные финансы - это всегда задача, где важно разбираться в деталях.
LIGA.net продолжает цикл материалов о накопительных пенсиях. Как сделать выбор между пенсионными фондами, как открыть счет и главное - как следить за работой НПФ?
Почему у накопительной пенсии нет альтернатив
Молодым украинцам возрастом до 45-50 лет, скорее всего, не стоит рассчитывать на государственную пенсию.
Солидарная пенсионная система, на которой основано обеспечение нуждающихся людей в нашей стране, очень неустойчива: дефицит Пенсионного фонда превышает его собственные ресурсы (формируются за счет Единого социального взноса с зарплаты каждого работающего украинца), дыра покрывается из госбюджета: 173 млрд грн на 2020 год.
К моменту достижения пенсионного возраста нынешними тридцатилетними (±30-35 лет) фактически неплатежеспособный Пенсионный фонд рискует просто не дожить. Даже если солидарная система сохранится к тому времени, по расчетам Мирового банка, так называемый коэффициент замещения (процент от рабочих доходов, на который мы можем рассчитывать на пенсии) составит всего-лишь 13%. Поэтому единственный способ получать мало-мальски сносные деньги на пенсии - накопить себе самостоятельно.
Получить пенсию из собственных накоплений в течение десяти-двадцати и более лет можно, если подписать договор, открыть счет и ежемесячно делать взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). По данным Нацкомфинуслуг, на начало июля 2019 в Украине было 63 таких фонда, количество участников – 868,6 тыс. человек (прирост за год – 14,6 тыс.).
Многие фонды являются корпоративными или профессиональными (создаются для сотрудников конкретного предприятия или госучреждения). Но есть и открытые НПФ, которые заключают договора с физлицами – гражданами, которые в любой день могут обратиться в фонд и подписать договор об открытии счета.
По данным Нацкомфинуслуг, на начало ноября 2019 физлица заключили 67,2 тыс. контрактов с негосударственными пенсионными фондами. Общая сумма пенсионных взносов в негосударственные фонды составляет 2,9 млрд. грн.
Куда же отправиться с целью накопить на солидную пенсию от негосударственного пенсионного фонда, и как открыть свой личный пенсионный счет?
ПАМЯТКА. Как работают и на чем зарабатывают НПФ
Сам фонд – это неприбыльная организация, которой управляет Совет Фонда. Совет Фонда определяет компании, которые обслуживают фонд: администратор, компания по управлению активами и хранитель.
Администратор - это лицензированная компания, которая занимается открытием счетов для участников и ведет ежедневный учет пенсионных накоплений на персональных счетах клиентов: такая себе бухгалтерия и “фронт офис”.
КУА - компания, которая управляет собственно активами фонда. Она не видит отдельных счетов (и соответственно - не знает клиентов фонда), распоряжаясь общим объемом денег Фонда, для чего используются различные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством. Главная ее цель - приумножить пенсионные накопления. Стоит отметить, что в нашей стране этот процесс строго регламентирован, базовое правило - деньги НПФ нельзя вкладывать в один инструмент (например, депозит в банке), инвестиции должны соответствовать определенному уровню надежности (такие вещи “мусорные” облигации или депозиты в мелких финучреждениях увидеть практически невозможно).
Хранитель - это банк. В нем открыт расчетный счет негосударственного пенсионного фонда и счет в ценных бумагах.
Доходность, репутация, адекватность. Как выбрать НПФ
Сумма пенсионных накоплений зависит от двух ключевых вещей: насколько регулярно вы пополняете свой пенсионный счет и как эффективно (читай с какой доходностью) работает ваш фонд.
Анализ НПФ для будущей пенсии следует начать с изучения репутации и конечных бенефициаров. «На сегодняшний день на рынке представлено 63 НПФ. Но работающих фондов открытого типа из них - не более 20. Все остальные «лежат на полочке» и не ведут активной деятельности. При выборе в первую очередь, важно проанализировать, кому принадлежит фонд, вплоть до конечного бенефициара. На мой взгляд, не стоит даже рассматривать фонды, собственники которых базируются в офшорах», - считает Ольга Бондаренко, глава совета фонда «Взаимопомощь» от компании «Лига Пенсия».
Далее нужно оценить доходность выбранных фондов. «НПФ следует выбирать по трем критериям: надежность, профессионализм, доходность», - рекомендует Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.
Если доходность фонда не превышает инфляцию, накопления будут обесцениваться с каждым днем - это один из главных параметров при выборе Фонда, добавляет Бондаренко. По ее словам, фонд может менять обслуживающие компании, если будет недоволен уровнем управления своими активами.
«Совет Фонда может в любой момент поменять администратора, КУА или Хранителя из-за неэффективности работы. Обычно совет НПФ ставит перед партнерами определенные задачи. Если результата не будет, Фонд может принять решение о смене «подрядчиков» и замены его на более эффективного. Именно поэтому доходность - не единственный показатель, нужно ориентироваться прежде всего на фонд и адекватность его менеджмента, а не обслуживающие компании», - отмечает Бондаренко.
Чтобы понимать, насколько доходна деятельность фонда, придется посетить его персональный сайт, и в разделе «Результаты деятельности» изучить данные о доходности. Например, НПФ «ОТП Пенсия» (принадлежит ОТП Банку) за последний год показал доходность 16,99%, НПФ «Взаимопомощь» (компания Лига Пенсия) - 16,5%, НПФ «Династия» (группа ICU) - 16,36%. Сейчас это одни из самых доходных фондов на рынке.
Эксперты также рекомендуют учитывать и возраст фонда – лучше, чтобы НПФ уже проработал 5-6 лет: в таком случае можно изучить исторические данные по его деятельности, увидеть динамику по клиентам, итоги по уровню доходности.
В разные годы фонд может получать разную доходность (и даже отрицательную, особенно в кризисные периоды), поэтому важно видеть динамику, специалисты советуют анализировать данные за пять лет.
Показатели доходности некоторых крупных открытых НПФ за 2014-2019 годы
|
НПФ
|
Год
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019*
|
Инфляция, % за год
|
24,90%
|
43,30%
|
12,40%
|
13,70%
|
9,80%
|
7,5%
|
Династия
|
39,00%
|
36,40%
|
24,20%
|
14,40%
|
12,00%
|
13,78%
|
Эмерит-Украина
|
22,50%
|
21,70%
|
18,40%
|
12,50%
|
11,20%
|
14,16%
|
Взаимопомощь
|
-7,00%
|
-5,10%
|
3,50%
|
11,70%
|
17,50%
|
15,04%
|
ПриватФонд
|
25,70%
|
11,90%
|
16,70%
|
9,80%
|
11,00%
|
12,06%
|
Фармацевтический
|
13,20%
|
24,40%
|
12,10%
|
13,90%
|
10,80%
|
13,42%
|
ОТП Пенсия
|
29,20%
|
26,60%
|
17,60%
|
11,30%
|
10,00%
|
14,81%
|
Социальный стандарт
|
31,90%
|
16,90%
|
13,40%
|
15,70%
|
9,60%
|
6,31%
|
Европа
|
6,40%
|
7,90%
|
10,00%
|
10,70%
|
5,40%
|
-1,14%
|
“Все”
|
50,30%
|
20,30%
|
13,70%
|
7,70%
|
-0,90%
|
-10,77%
* За три квартала 2019 Источник: ICU
Как правило, показатели можно найти на веб-сайтах НПФ, регулярная публикация отчетности – важный маркер прозрачности фонда. В соответствии с законодательством, информацию о результатах деятельности НПФ публикуют ежемесячно. Также есть ежеквартальные и годовые отчеты.
Анализируя показатели фонда, важно также обратить внимание на структуру активов и динамику их роста. «От того, куда инвестированы средства, будет зависеть результат деятельности фонда и, соответственно, доходность вашей инвестиции», - отмечает Светлана Парандий, руководитель по вопросам маркетинга и продаж «ОТП Капитал».
ПАМЯТКА. На что обращать внимание при выборе фонда:
- Структура собственности (кто учредитель).
- Стаж работы на рынке.
- Доходность фонда.
- Структура активов (соотношение в портфеле депозитов, облигаций, акций и других активов).
- Информативность сайта фонда и администратора.
Очень важно отметить то, что даже если вы выбрали фонд и он не оправдал ваших ожиданий, согласно закону о негосударственном пенсионном обеспечении вы в любой момент можете перевести свои накопления в другой фонд. Для этого вам стоит лишь открыть счет в новом фонде, написать заявление о переводе в старом и в течение максимум 5 дней ваши средства будут переведены в новый НПФ.
Открываем пенсионный счет
Когда фонд выбран, будущий участник отправляется в офис администратора, который обслуживает ваш НПФ, для заключения пенсионного контракта. Некоторые компании, предлагают заполнить все данные для подписания контракта прямо на сайте. Из документов необходимы лишь паспорт гражданина Украины и справка о присвоении ИНН.
Часть фондов предлагают сразу же в договоре обозначить удобную для клиента схему внесения взносов. Например, ежемесячно или раз в квартал. Но так делают не все. Наиболее удобная схема без схем и графиков взносов. “Мы убрали любые ограничения и предоставили полностью демократическую модель накопления для того, чтобы человек не чувствовал дополнительных обязательств. В этом месяце есть возможность сделать взнос на пенсионный счет - пополняйте, в следующем месяце лишились заработка или появились другие обстоятельства, которые дают дополнительную финансовую нагрузку - не пополняете. Но при этом всегда рекомендуем делать это регулярно” - отметили в НПФ Взаємодопомога.
Пополнить счет можно используя интернет-банкинг, сервис онлайн-платежей либо через кассу банка. Иногда в системах интернет-банкинга уже есть готовые шаблоны негосударственных пенсионных фондов, по которым участник может регулярно пополнять свой пенсионный счет.
Важно правильно вносить свои реквизиты при формировании платежа и указать номер своего пенсионного счета и пенсионного контракта. Через интернет-банк эту процедуру делать проще: внесение реквизитов требуется один раз, все данные сохранятся в личном кабинете интернет-банкинга. Там же можно настроить регулярный платеж: отчисления фиксированной суммы, например, раз в месяц будут списываться с карточки или счета автоматически.
Со временем можно изменить схему внесения взносов. Но важно, чтобы такая возможность была указана в договоре, если в нем присутствует график пополнения.
Пенсионный счет можно открыть не только для самого себя, но и на третье лицо – супруга (супругу), детей или родителей. В этом случае клиент (подписант контракта) выступает вкладчиком, который производит взносы на своих родственников.
ПАМЯТКА. Как открыть пенсионный счет:
- Обратиться в офис администратора НПФ.
- Выбрать сумму накоплений и периодичность взносов (если требуется договором).
- Если оформляется контракт на третье лицо, то необходимы данные этого лица (его паспорта, ИНН).
- Подписать пенсионный контракт. Документы: паспорт, ИНН.
Следим за работой НПФ
Когда договор подписан, а счет открыт, остается лишь пополнять счет с регулярностью, указанной в договоре, а также следить за тем, как работает фонд, какова его доходность и общие результаты его деятельности.
Для этого можно посещать веб-сайт НПФ, но многие крупные фонды самостоятельно информируют клиентов через рассылку емейлов, на страничках в социальных сетях и смс-уведомлений.
Обычно у клиентов НПФ есть доступ к онлайн-кабинету, где есть вся информация о состоянии пенсионного счета. Там же можно формировать выписки, в отчетах НПФ можно увидеть, в каких пропорциях и в какие инструменты инвестируются средства вкладчиков.
Как правило, структура активов крупного фонда представлена депозитами (20-40% активов), гособлигациями (до 40% активов), акциями (до 5% на одного эмитента), корпоративными облигациями (до 5% на одного эмитента). Также часто в портфеле фонда есть банковские металлы (до 5%) и инвестиции в недвижимость (до 5%).
ПАМЯТКА. Как следить за работой фонда и своим счетом:
- Проверять собственный онлайн-кабинет, формировать выписки по своему счету.
- Мониторить отчетность и результаты деятельности на сайте.
- Изучать полученные от администратора имейлы (смс-уведомления).