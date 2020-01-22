Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса

Количество погибших от корновируса растет

В Министерстве здравоохранения Украины будут информировать о распространении нового коронавируса в Китае, а также напомнили об основных мерах профилактики.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Центр общественного здоровья сообщил пограничникам, областным лабораторным центрам, Минздраву и руководителям структурных подразделений здравоохранения областных госадминистраций о ситуации с новым вирусом и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Также ведомство напомнило о мерах профилактики для тех, кто планирует ехать в страны, где уже были зафиксированы случаи заболевания:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Reuters сообщает, что количество погибших от корновируса составляет девять человек.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что 440 человек в 13 провинциях Китая были подтверждены заражением коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус: