Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса
2020-01-22 07:29:03
Количество погибших от корновируса растет
В Министерстве здравоохранения Украины будут информировать о распространении нового коронавируса в Китае, а также напомнили об основных мерах профилактики.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Центр общественного здоровья сообщил пограничникам, областным лабораторным центрам, Минздраву и руководителям структурных подразделений здравоохранения областных госадминистраций о ситуации с новым вирусом и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.
Также ведомство напомнило о мерах профилактики для тех, кто планирует ехать в страны, где уже были зафиксированы случаи заболевания:
- избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
- чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
- избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
- люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).
Reuters сообщает, что количество погибших от корновируса составляет девять человек.
Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что 440 человек в 13 провинциях Китая были подтверждены заражением коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января сообщалось, что китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание 22 января из-за коронавируса. На встрече члены комитета должны определить, является ли вспышка "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", и какие рекомендации стоит дать для ее устранения.
- В США уже начали разработку вакцины против неизвестного вируса в Китае. Пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний.
- 21 января в Китае появилась четвертая жертва нового вируса, который быстро распространяется по всей стране.