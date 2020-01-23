Супрун рассказала, кто в группе риска заразиться коронавирусом

2020-01-23 20:58:28

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Бывшая чиновница объяснила, от чего зависит выздоровление от китайского коронавируса

От иммунитета заразившегося новым штаммом коронавируса зависит его выздоровление.

Об этом рассказала экс-глава Министерства здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее мнению, максимальный риск заражения и летального исхода от этой болезни имеют люди со слабым иммунитетом.

"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста", – объяснила Супрун.

У многих из них, по ее словам, были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", – сообщила экс-министр

Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.

Симптомы коронавируса такие же, как у острой респираторной инфекции. При первых их проявлениях нужно обратиться в больницу.

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