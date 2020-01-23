Супрун рассказала, кто в группе риска заразиться коронавирусом
2020-01-23 20:58:28
Бывшая чиновница объяснила, от чего зависит выздоровление от китайского коронавируса
От иммунитета заразившегося новым штаммом коронавируса зависит его выздоровление.
Об этом рассказала экс-глава Министерства здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.
По ее мнению, максимальный риск заражения и летального исхода от этой болезни имеют люди со слабым иммунитетом.
"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста", – объяснила Супрун.
У многих из них, по ее словам, были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.
"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", – сообщила экс-министр
Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.
Симптомы коронавируса такие же, как у острой респираторной инфекции. При первых их проявлениях нужно обратиться в больницу.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин