Від диплома до фаху. Професійний вимір

Позиция

Щоб підвищити до належного рівня кваліфікацію нових cпеціалістiв, IT-компанії запроваджують сучасні навчальні курси та тренінги. Досвідом у цьому напрямі ділиться Максим Почебут, керівник освітніх програм компанії EPAM

Набути навичок

Обираючи кандидатів на позиції junior-інженерів, компанія EPAM спiвпрацює як з випускниками ЗВО (закладів вищої освіти), яких більше половини, так і з людьми, що закінчили університети декілька років тому і хочуть змінити сферу діяльності

У нашій компанії вже більше десяти років працює масштабна освітня програма EPAM University Programs. Щорічно понад 3 тис. слухачів беруть у ній участь, близько третини з них згодом співпрацюють з EPAM. Щоб підвищити рівень університетського випускника до необхідного, треба шість-вісім місяців залежно від базового рівня. Крім того, IT-галузь займається освітою дорослих, перенавчанням спеціалістів, що мають досвід роботи в реальному секторі економіки та бажають змінити вид діяльності. Фактично це тисячі людей. Наші програми відкрито для всіх, хто пройшов відбіркове тестування та володіє англійською. Крім вхідних вимог у нас немає жодних бар’єрів щодо прийому на навчання. Головне — знання, навички та мотивація до освіти.

До освітньої програми EPAM входить понад десять напрямів підготовки: популярні мови програмування, тестування програмного забезпечення, системна інженерія, спеціалізовані тренінги з бізнес-аналітики, дизайну, робота з великими даними. За допомогою освітньої програми ми охоплюємо весь спектр затребуваних IT-спеціальностей. У реалізації програми ми щільно спiвпрацюємо з університетами України, маємо договори з 25 закладами. На базі ЗВО ми обладнали сучасні лабораторії, в університетах проводимо факультативні курси і тренінги, де беруть участь як викладачі, так і досвідчені тренери з нашої компанії. Другий етап навчання — проєктне стажування в компанії, де студенти навчаються працювати в команді та вирішують реальні завдання. Наприклад, саме наші студенти допомагають робити портал благодійного фонду Кличко. Також ми створюємо проєкти для шкіл, волонтерських організацій, завдяки яким наші слухачі здобувають реальний досвід.

Максим Почебут, керівник освітніх програм компанії EPAM

Вищі стандарти освіти

На мою думку, ключовою проблемою української вищої освіти є кадри. Навчальна програма може бути ідеальною, але найбільше значення має те, хто її викладає. Молоді викладачі університетів часто обирають не викладання в аудиторії, а IT-галузь, де оплата праці висока. І сама IT-галузь за останні роки долучилася до вимивання викладачів з ЗВО. Проте останнім часом ми намагаємося змінювати ситуацію. Зокрема, EPAM протягом двох років організовує стажування для викладачів ЗВО чотирьох міст України — Києва, Харкова, Львова та Вінниці. Цей проєкт має гарний відгук у викладацькому середовищі, його підтримують інші IT-компанії та Асоціація IT України.

Часто університети обмежені внутрішніми правилами та документами, що не дозволяють ЗВО бути мобільними у своїх рішеннях. У роботі корпоративної освітньої програми ми маємо можливість оперативно змінювати учбові плани, впроваджувати різні форми навчання — онлайн, проєктне, змішане. Завдяки цьому майже кожен новий набір студентів навчається за модернізованими програмами. Для університетів такий рівень мобільності поки неможливий.

Я вважаю, що нинішні зміни, які пропонує Міністерство освіти та науки України, мають позитивно вплинути на систему оплати праці викладачів. Кращих з них слід заохочувати та стимулювати. Варто припиняти практику тримати студентів-неуків, які відсиджують від сесії до сесії та демотивують тих, хто прагне реально навчатися. У ЗВО мають приходити мотивовані студенти і викладачі. Адже коли одні імітують навчання, інші — викладання, а держава витрачає на це величезний бюджет, це не додає країні освічених, розумних людей. Ми маємо працювати над престижем і репутацію університетів, посилювати українську науку.