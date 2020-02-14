"Классический фейк": в Кремле опровергли информацию о встрече Зеленского и Патрушева

Журналистов-расследователей подозревают в намеренной дезинформации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал классическим примером фейк-ньюс информацию журналистов-расследователей о встрече секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Как считает Песков, "авторы подобных публикаций или преследуют какие-то провокационные цели, или это жажда наживы".

"По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс", – заявил он.

Напомним, что ранее эту информацию также опровергли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.

В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.